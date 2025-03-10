Arsenal se aleja del título de la Premier League al igualar con Manchester United

Manchester United igualó 1-1 ante Arsenal en Old Trafford este lunes 10 de marzo por la jornada 28 de la Premier League. Los goles fueron obra de Bruno Fernandes (tiro libre) y Declan Rice.

Mikel Arteta cumplió 200 duelos como entrenador de Arsenal en un encuentro donde su equipo no tuvo pegada para poder llevarse la victoria.

Con este resultado, los ‘Gunners’ son segundos de la Premier League con 55 puntos (15 por debajo de Liverpool), aunque con un partido menos.

Por su parte, el conjunto de Ruben Amorim se ubica en el puesto número 14 con 24 unidades, muy lejos de los lugares que otorgan cupos a torneos europeos.

Lee también: Neymar sufre críticas por su ausencia en la eliminación de Santos en medio de su lesión

Noticia al Dia