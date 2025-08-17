Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima 1-0 a Manchester United este domingo 17 de agosto en Old Trafford por la primera jornada de la Premier League.

El único tanto del partido fue obra del italiano Ricardo Calafiori para que el conjunto del español Mikel Arteta inicie con buen pie la liga inglesa.

Con este resultado, Manchester United ahora ha perdido más partidos contra el Arsenal (22 derrotas) que contra cualquier otro rival en toda la historia del club por Premier League.

Por su parte, la última vez que los ‘red devils’ vencieron a los ‘gunners’ en un partido oficial fue en septiembre de 2022.

Kicking off our campaign with three huge points ✊ pic.twitter.com/DHNKTWce5f — Arsenal (@Arsenal) August 17, 2025

