Arturo Vidal fue acusado por supuesta agresión sexual

Arturo Vidal está envuelto en un escándalo luego de que una mujer lo denunciara por supuesta agresión sexual en una fiesta organizada en un local nocturno.

En un mensaje a periodistas, la Fiscalía confirmó que "hay denuncia por agresión sexual, pero nadie está detenido. Es contra jugadores de Colo Colo y entre ellos está Vidal", agregó la Fiscalía en la comunicación.

De acuerdo a medios locales, la supuesta agresión sexual ocurrió la madrugada del lunes en un local nocturno de Santiago, donde un grupo de jugadores del Colo Colo acudió para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

Según relató a Chilevisión el administrador del bar, Félix Opazo, habían "entre 8 y 10 jugadores de Colo Colo" al interior del local.

El coronel de la policía, Gerardo Aravena, confirmó a periodistas que Vidal fue el único de los involucrados que fue trasladado de madrugada hasta una comisaría para realizarle un control de identidad, pero no quedó detenido.

La supuesta agresión fue denunciada por una de las mujeres invitadas a la celebración y ocurrió horas después del triunfo 3-0 de Colo Colo frente a Deportes Iquique por la penúltima fecha del torneo local.

El jugador de 37 años fue parte central de la ‘Generación Dorada’ con la que el fútbol chileno consiguió ganar la primera Copa América de su historia, en 2015, y la Copa América Centenario, en 2016, los dos únicos títulos de la Roja.

Hoy Vidal está fuera de la selección chilena. Después de varias críticas al plantel, que marcha último en las clasificatorias sudamericanas al próximo Mundial, el actual DT del equipo, el argentino Ricardo Gareca, decidió no volver a convocarlo.

Noticia al Dia / TUDN