La bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, clasificó a las semifinales de las WTA Finals al derrotar a Jasmine Paolini por parciales de 6-3 y 7-5 en Riyadh.

Con esto, Sabalenka ha ganado 22 de los últimos 23 encuentros (siete consecutivos), demostrando que es la tenista con mejor nivel en estos momentos.

"Estoy orgulloso de mí misma. No solo yo, sino también mi equipo. Pudimos superar muchas cosas. Poder mostrar un tenis tan bueno y convertirme en el número uno del mundo es trabajo de equipo. No soy solo yo. El trabajo detrás de escena nadie lo ve, pero hacen mucho por mí" expresó Aryna.

Por otro lado, manifestó: "Realmente los aprecio por todo lo que hacen por mí. Esto es una motivación para mí para seguir ganando en esta cancha. Esos muchachos merecen ser llamados el mejor equipo de todos los tiempos".

Aryna Sabalenka after beating Paolini at the WTA Finals in Riyadh



“The fans are rooting for you…”



Aryna: “Are they really for me? I heard a lot of Forza” 😂 pic.twitter.com/VTqTFnYUcj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 4, 2024

