Aryna Sabalenka terminará el año como número uno del mundo

La bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo y ganadora de tres Grand Slams, se aseguró terminar el 2024 en la cima del ranking mundial.

Esta es la primera vez que Sabalenka termina el año como la mejor del mundo, superando a la polaca y ganadora de cinco ‘majors’, Iga Swiatek.

Por otra parte, Aryna se convirtió en la mujer número 16 en culminar la temporada en lo más alto del ranking WTA, demostrando que quiere marcar una época.

Sabalenka clasificó este lunes 4 de noviembre a las semifinales de las WTA Finals, eliminando a la italiana Jasmine Paolini.

Aryna Sabalenka will end the year as the world #1 for the first time in her career.



Phenomenal way to end a phenomenal season.



👑🐅 pic.twitter.com/AaS9yS5Mst — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2024

