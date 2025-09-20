Sábado 20 de septiembre de 2025
Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

El futbolista fue víctima de un ataque armado dentro de su domicilio

Por Daniel García

Foto: Agencias
Foto: Agencias
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del futbolista Jonathan ‘Speedy’ González, centrocampista del club 22 de Julio, quien perdió la vida el pasado viernes 19 de septiembre en un trágico hecho ocurrido en la ciudad de Esmeraldas.

Según información oficial proporcionada por las autoridades policiales, el jugador fue víctima de un ataque armado dentro de su domicilio, ubicado en el sector Vista al Mar. En el mismo incidente, otra persona resultó herida y falleció posteriormente mientras era trasladada a un centro médico.

González, de 31 años, había disputado su último encuentro el martes anterior frente al Cumbayá FC y se encontraba entrenando con su equipo en preparación para el partido del domingo ante Imbabura SC. Su trayectoria profesional incluyó destacadas participaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Formó parte de la selección ecuatoriana sub-20 y fue convocado en varias ocasiones a la selección absoluta, con la que disputó la Copa América Chile 2015. Debutó en 2013 con Independiente del Valle y posteriormente jugó en México con Leones Negros, León y Dorados, además de militar en Olimpia de Paraguay. En Ecuador, defendió los colores de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y, más recientemente, el club 22 de Julio.

La FEF extiende sus condolencias a la familia de Jonathan González, a sus compañeros de equipo y a toda la comunidad del club 22 de Julio, uniéndose al dolor que embarga al fútbol ecuatoriano por esta irreparable pérdida.





Nacionales

Nuevas especies de aves impulsan el aviturismo en Trujillo

Trujillo es el noveno estado con mayor diversidad aviar del país
Deportes

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

El equipo blanco acumula cinco victorias y mantiene su paso perfecto en el balompié español
Al Dia

Oswaldo Vizcarrondo se perfila como técnico interino de la Vinotinto

El exdefensor Vinotinto estaría al mando de la selección de mayores para el amistoso ante Argentina
Deportes

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

El neerlandés logra su sexta pole position de la temporada y busca recortar distancia ante McLaren este domingo en Bakú.

