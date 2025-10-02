Jueves 02 de octubre de 2025
Así culminó la segunda jornada de la Champions

La máxima competición de fútbol europeo toma forma tras dos jornadas disputadas

Por Daniel García

Foto: Agencias
La segunda jornada de la Uefa Champions League 2025/26, disputada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, dejó grandes emociones, goleadas y resultados inesperados que comienzan a perfilar el rumbo de los grupos en la máxima competición europea de clubes.

Entre los resultados más destacados, el Real Madrid aplastó 5-0 al Kairat Almaty, mientras que el Bayern Múnich hizo lo propio con un contundente 5-1 sobre Pafos, confirmando su poderío ofensivo. El PSG sorprendió al vencer en el último suspiro 2-1 al Barcelona, y el Galatasaray dio la campanada al imponerse 1-0 al Liverpool.

Otros triunfos importantes fueron los de Arsenal (2-0 ante Olympiacos), Inter de Milán (3-0 sobre Slavia Praga), Atlético de Madrid (5-1 frente a Frankfurt), y Newcastle United, que goleó 4-0 a Union Saint-Gilloise como visitante.

También hubo empates vibrantes, como el 2-2 entre Mónaco y Manchester City, y el 2-2 entre Villarreal y Juventus, que mantienen la tensión en sus respectivos grupos.

Tras esta jornada, equipos como Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Arsenal y Newcastle se consolidan como líderes en sus zonas, mientras que clubes históricos como Barcelona y Liverpool sufrieron derrotas que complican su camino hacia los octavos de final.

