Así es la nueva presentación de la F1

La F1 presentó este jueves 13 de marzo el video de presentación que utilizará antes de cada Gran Premio en la nueva temporada, donde aparecen todos los pilotos titulares.

El video dura alrededor de 50 segundos y los pilotos aparecen en el orden inverso en el que terminaron sus equipos en el campeonato de Constructores del año pasado.

La única excepción es la del cuatro veces campeón, el neerlandés Max Verstappen, que aparece en el final. Este buscará su quinto Mundial consecutivo.

La máxima categoría del automovilismo volverá este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada.

Noticia al Dia / NA