Así finalizó la jornada de cuartos de final y play offs de ascenso de la Uefa Nations League

La Uefa Nations League otorgo unos cuartos de final emocionantes, tres de las cuatro eliminatorias de cuartos de final terminaron decidiéndose en la prórroga. A excepción del cruce entre Alemania e Italia en donde igualaron 3-3, sin embargo, Alemania logró clasificarse tras superar en el global a la “Azzurra” por un margen de 5-4.



Portugal se desquitó de Dinamarca



Uno de los partidos mas importantes de la jornada se disputo en el estadio José Alvalade. Donde Portugal derrotó 5-2 a Dinamarca. En la previa del encuentro Cristiano Ronaldo recibió un Récord Guinness por alcanzar la marca de ser el jugador con mas victorias en la historia de las selecciones nacionales. Una vez iniciado el encuentro, Portugal obtuvo un penal a favor en el minuto 6 del encuentro, el cual Cristiano Ronaldo erró tras una mala ejecución.



A pesar de ello, el equipo luso igualaría la serie en el global tras un gol en contra del defensor danés Joachim Andersen a través de un tiro de esquina. Sin embargo, la selección de Dinamarca igualaría el marcador por la misma vía, gracias a un cabezazo de Rasmus Kristiansen. Por otro lado, Cristiano Ronaldo se reivindicó tras marcar al minuto 72 e igualar la llave nuevamente en el global.



Aunque la ventaja no duro mucho, debido a que Christian Eriksen puso el empate parcial por 2-2 luego de aprovechar un error defensivo de parte de Rubén Días. Pese a ello, el panorama cambiaria completamente 10 minutos después gracias al gol de Francisco Trincão, el cual logró llevar el partido a tiempo extra. Y seria el mismo Trincao quien puso a Portugal por encima con otro gol al minuto 91 del partido, y finalmente Goncalo Ramos sentenció el partido tras finalizar en gol una jugada colectiva.

España dejó en el camino a Países Bajos por penales



Por otro lado, el encuentro que se disputó en Mestalla dejo como victorioso a la Selección Española de Futbol la cual eliminó a Países Bajos en la tanda de Penales, luego de empatar 3-3 (5-5 en el marcador global). La serie comenzó con un gol de penal de Mikel Oyarzabal en el minuto 8. Sin embargo, al minuto 53 del encuentro, Memphis Depay igualó el partido a través de esta vía luego de que el arbitro cobrara una falta polémica dentro del área española. Sin embargo, “La Roja” se adelantó en el marcador gracias a otro gol del delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.



A pesar de ello, Ian Maatsen empató el partido al minuto 79, lo cual forzó a que el partido se fuera a la prorroga. Donde luego de un control sublime y un recorte excepcional, Lamine Yamal convirtió el gol de la ventaja gracias a un zurdazo potente al palo lejano del portero neerlandés. Pese a ello, La Selección de Países Bajos, empató el partido gracias a un penal que Xavi Simmons convirtió en el minuto 109 del encuentro, lo cual llevó a que el partido se fuera a la tanda de penales. En donde Unai Simón se vistio de héroe y Pedri González metió el penal de la victoria para España.

Alemania avanza tras superar a Italia



La Selección Alemana de Futbol inició ganando su partido ante Italia, debido al gol de penal hecho por Josua Kimmich al minuto 30. Luego, al minuto 36 llego el segundo gol del equipo Teutón de manera sorpresiva, ya que, a la par de que Gianluigi Donnarumma discutía con sus compañeros de equipo, Joshua Kimmich cobro un tiro de esquina para que Jamal Musiala marcara el 2-0 mientras nadie salía a marcarlo, entrando solo por el área para convertir su gol.



Antes de finalizar la primera mitad del partido, Tim Kleindienst cabeceó en área rival para poner el partido 3-0. A pesar de ello, Italia reaccionaria gracias al doblete del delantero Moise Kean en los minutos 49 y 69 del partido, y también por el gol vía penal de Giacomo Raspadori, lo cual logró igualar el marcador del encuentro. Sin embargo, no seria suficiente y Alemania termino ganando la llave a través del marcador global que terminó por la cantidad de 5-4



Francia no defraudó ante Croacia

El ultimo encuentro de la jornada se disputó en el “Stade de France”, donde se desarrollo un partido tenso entre Francia y Croacia. El partido se vio envuelto entre constantes infracciones, lo cual influyo en el primer tanto de Francia, el cual llegaría a través de un golazo de tiro libre que convirtió Michael Olise al minuto 52. El equipo “Galo” no dejó de atacar y al minuto 80 Ousmane Dembélé marcó un gol luego de una jugada colectiva, lo cual llevo el partido a la prórroga. Durante el tiempo extra no hubo cambios en el marcador, lo cual causó que el partido se fuera a la tanda de penales, la cual Francia ganó con un resultado de 5-4.



Las selecciones ganadoras, avanzaron hacia las semifinales de la UEFA Nations League, donde los partidos se jugarán a partido único durante el 4 y 5 de Junio de 2025. Las llaves protagonistas son: Alemania – Portugal y España – Francia.

Otros compromisos



Por otro lado, durante esta jornada también se disputaron los partidos por los play-offs de ascenso para la liga A/B y Liga B/C. Donde Georgia goleó a 6-1 a la selección de Armenia, Islandia perdió por un margen de 1- 3 ante Kosovo, Eslovenia se impuso 1-0 a Eslovaquia. Turquía goleo también 3 – 0 a Hungría, Serbia alcanzo la victoria por 2-0 ante Austria, logrando ambos equipos remontar sus series para sellar sus lazas a la Liga A, al igual que Bélgica quien derrotó a ucrania por un margen de 3-0 y Grecia quien realizó lo propio ante Escocia, donde el cuadro Helénico venció también por 3-0



Noticia al Día / Edgar González (Pasante)

