Así fue el recibimiento de los campeones senior latinoamericanos de Cacique Mara

Tras su llegada a territorio zuliano, la delegación campeona y los voceros del deporte expresaron su satisfacción por el título latinoamericano senior obtenido por Cacique Mara, equipo que logró ganar todos sus juegos de manera invicta en el recién concluido torneo de la categoría desarrollado en Tamaulipas, México.

Decenas de familiares, amigos y fanáticos recibieron a los campeones en el Aeropuerto Internacional de La Chinita para festejar el triunfo latinoamericano, en una celebración que se extendió hasta el estadio Edgar Ferrer.

Durante el recibimiento en el aeropuerto, Raúl Salazar, gloria del deporte zuliano y presidente de las Pequeñas Ligas, expresó: "En nombre del comité de honor, los árbitros nacionales y demás miembros que conformamos las Pequeñas Ligas, felicitamos al circuito de Cacique Mara por lograr el segundo título latinoamericano consecutivo para el Zulia. Deseamos que también se alcance el campeonato en Carolina del Sur".

Asimismo, Luis Urribarrí, dirigente deportivo y presidente del proyecto Deporte Soy, Siglo 21, indicó: "Felicito a los campeones latinoamericanos de la categoría Senior, con quienes he mantenido constante comunicación junto a su dirigencia y, en especial, con su presidente, Kendry Gutiérrez. Él y los muchachos representan el futuro de nuestro país. Sigamos adelante por la senda del triunfo. ¡Que viva el deporte y nuestra juventud!".

Concentrados en el estadio Edgar Ferrer de San Miguel y celebrando el título, los jóvenes peloteros expresaron que ha sido una experiencia gratificante representar a Venezuela y alcanzar el campeonato. Además, indicaron que seguirán preparándose para el reto del Mundial. "Vamos con la misma mentalidad ganadora que nos hizo triunfar en el nacional y en el latinoamericano", destacó uno de los ganadores.

En la llegada al recinto deportivo, vecinos de la comunidad y peloteros de otras categorías infantiles que integran el circuito se sumaron a la celebración y aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con los integrantes del equipo ganador.

Por su parte, Kendry Gutiérrez, presidente de la Liga Cacique Mara, explicó que pronto deberán viajar a Bogotá para el trámite de la visa, lo cual será uno de los temas a abordar con el gobernador Luis Caldera, a quien agradeció por el apoyo y la atención brindada antes de la competición.

Una vez concluido el agasajo, los campeones se dirigieron al Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por la primera dama, Roselyn De Caldera, quien les extendió sus felicitaciones y otorgó reconocimientos a los integrantes. "Han alcanzado una meta importante, pero el camino continúa lleno de éxitos por conquistar. Siempre estaremos junto a ustedes, apoyándolos en cada paso", puntualizó.

Fotos Bleidys Sánchez / Cortesía

Lee también: El gran David Concepción cumple 77 años de edad