Así luce el nuevo balón de la fase eliminatoria de Champions

Este lunes la Uefa y Adidas presentaron el nuevo balón con el que se jugará la fase eliminatoria de la Champions. El nuevo modelo se denomina "Pro Ball Munich", el cual estrenará durante martes y miércoles de esta semana.

El novedoso modelo es inspirado en la ciudad, Múnich, la cual albergará la final del torneo de clubes de Europa. El nuevo diseño presenta las estrellas de la Liga de Campeones en blanco junto a hexágonos en un verde y cobre que hacen referencia a los colores de los tejados y edificios que se ven por la ciudad alemana.

Dentro de los paneles, aparecen pequeños gráficos que hacen gala de algunas de las particularidades de la región: los Alpes, el león Palatino, las flores edelweiss, la Waldlerhaus (casa típica), el jardín inglés y el lúpulo, un cultivo popular.

Además del diseño, el balón incorpora nuevas innovaciones tecnológicas, de manera que la superficie ‘prisma’ es un patrón grabado en relieve que ofrecerá «mayor precisión y dinamismo», acompañado de un revestimiento texturizado exterior, que aportará al esférico «un agarre seguro y un control total», han detallado la Uefa y la firma deportiva.

