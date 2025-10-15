Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

El conjunto de Leones del Caracas anunció un nuevo logo para la temporada 2025-2026 que arranca este miércoles, 15 de octubre. Los capitalinos estrenan la nueva campaña el jueves, visitando al cuadro de Bravos de Margarita en Porlamar.

La nueva idea del conjunto capitalino, destaca la imagen de un León en la parte, con letras que destacan el nombre de la ciudad capital y 21 estrellas en la parte superior que simboliza los 21 títulos alcanzados durante la historia en la pelota venezolana.

"Es más que un logo de temporada, es una identidad que nos representa como equipo, como ciudad y como el rugido más fuerte de VENEZUELA", destacó la divisa deportiva en sus redes sociales, dándole la bienvenida a la nueva zafra.

Lee también: ¡Play Ball! Arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP