Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Este miércoles, en rueda de prensa oficial, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dio a conocer el calendario completo para la temporada 2025-2026. El cronograma abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre, marcando el inicio de una nueva campaña cargada de emoción, tradición y rivalidades.
La presentación estuvo encabezada por representantes de la liga y directivos de los ocho equipos participantes, quienes destacaron la importancia de esta temporada en el contexto del crecimiento del beisbol venezolano, donde por primera vez, las ocho divisas estarán bajo el mando de mánagers criollos.
"Ya huele a pelota en cada rincón y este octubre arranca la Temporada 25-26, nada más y nada menos que los 80 años de #NuestroBeisbol", indicó la liga en sus redes sociales.
En el calendario, el tradicional juego de la "Chinita", Águilas del Zulia, recibirá a Bravos de Margarita, en un encuentro que se desarrollará a la 1.00 pm en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.
Este año, la pelota criolla rinde homenaje al "Rey" David Concepción, uno de los peloteros más emblemáticos del beisbol nacional que marcó una excelente trayectoria en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati.
Novedades de la temporada 2025-2026 de la LVBP
La Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció varios ajustes y eventos especiales para la presente campaña:
No habrá dobles carteleras durante la ronda regular, manteniendo el formato de un solo juego por jornada.
La ronda eliminatoria se extenderá hasta después de Navidad, permitiendo una mayor cantidad de encuentros antes de definir los clasificados.
El Festival del Jonrón se celebrará el lunes 1° de diciembre, reuniendo a los mejores bateadores de la liga en una noche de poder y espectáculo.
El Juego de Estrellas está pautado para el martes 9 de diciembre, como punto culminante de la primera mitad de la temporada.
La Serie de comodín comenzará el 29 de diciembre, ofreciendo una última oportunidad de clasificación a la postemporada.
Semana 1
Octubre
15 de octubre
7:00 PM. Aragua en Lara.
JUEVES 16
7:00 PM. Caracas en Margarita
7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes
7:00 PM. La Guaira en Zulia
7:00 PM. Lara en Aragua
VIERNES 17
7:00 PM. Caracas en Margarita
7:00 PM. La Guaira en Zulia
7:00 PM. Anzoátegui en Aragua
7:00 PM. Magallanes en Lara
SÁBADO 18
5:00 PM. Anzoátegui en Caracas
5:30 PM. La Guaira en Lara
7:00 PM. Magallanes en Zulia
7:00 PM. Aragua en Margarita
DOMINGO 19
1:00 PM. Anzoátegui en Caracas
4:00 PM. La Guaira en Lara
5:00 PM. Aragua en Margarita
7:00 PM. Magallanes en Zulia
Semana 2
Lunes 20
Libre
MARTES 21
7:00 PM. Margarita en Anzoátegui
7:00 PM. Caracas en La Guaira
7:00 PM. Zulia en Aragua
7:00 PM. Lara en Magallanes
MIÉRCOLES 22
7:00 PM. Margarita en Anzoátegui
7:00 PM. Zulia en La Guaira
7:00 PM. Lara en Aragua
JUEVES 23
7:00 PM. Zulia en Anzoátegui
VIERNES 24
7:00 PM. Zulia en Anzoátegui
7:00 PM. Caracas en La Guaira
7:00 PM. Margarita en Aragua
7:00 PM. Magallanes en Lara
SÁBADO 25
5:00 PM. Lara en Aragua
5:30 PM. Caracas en Anzoátegui
7:00 PM. Zulia en La Guaira
7:00 PM. Margarita en Magallanes
DOMINGO 26
1:00 PM. Margarita en La Guaira
4:00 PM. Caracas en Anzoátegui
7:00 PM. Magallanes en Aragua
4:00 PM. Zulia en Lara
Semana 3
LUNES 27
Libre
MARTES 28
7:00 PM. La Guaira en Margarita
7:00 PM. Lara en Zulia
7:00 PM. Aragua en Caracas
7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes
MIÉRCOLES 29
7:00 PM. La Guaira en Margarita
7:00 PM. Lara en Zulia
7:00 PM. Magallanes en Caracas
7:00 PM. Anzoátegui en Aragua
JUEVES 30
7:00 PM. Magallanes en Margarita
7:00 PM. Anzoátegui en Zulia
7:00 PM. La Guaira en Caracas
7:00 PM. Aragua en Lara
VIERNES 31
7:00 PM. Magallanes en Margarita
7:00 PM. Anzoátegui en Zulia
7:00 PM. Lara en Caracas
7:00 PM. Aragua en La Guaira
Noviembre
Sábado 1°
5:00 PM. Anzoátegui en Zulia
5:00 PM. La Guaira en Aragua
5:30 PM. Caracas en Magallanes
7:00 PM. Lara en Margarita
DOMINGO 2
5:00 PM. Lara en Margarita
5:00 PM. Anzoátegui en Zulia
5:30 PM. La Guaira en Magallanes
7:00 PM. Aragua en Caracas
Semana 4
Lunes 3
Libre
Martes 4
7:00 PM. Lara en Anzoátegui
7:00 PM. Margarita en Magallanes
7:00 PM. Zulia en Caracas
7:00 PM. Aragua en La Guaira
Miércoles 5
7:00 PM. Lara en Anzoátegui
7:00 PM. Margarita en Magallanes
7:00 PM. Aragua en Caracas
7:00 PM. Zulia en La Guaira
Jueves 6
7:00 PM. Margarita en Caracas
7:00 PM. La Guaira en Aragua
7:00 PM. Zulia en Magallanes
Viernes 7
7:00 PM. Zulia en Caracas
7:00 PM. Anzoátegui en La Guaira
7:00 PM. Magallanes en Aragua
7:00 PM. Margarita en Lara
Sábado 8
5:30 PM. Margarita en Lara
5:30 PM. Caracas en Magallanes
5:30 PM. Anzoátegui en La Guaira
7:00 PM. Zulia en Aragua
Domingo 9
1:00 PM. Margarita en La Guaira
5:00 PM. Magallanes en Caracas
5:00 PM. Anzoátegui en Aragua
7:00 PM. Zulia en Lara
Semana 5
Lunes 10
Libre
Martes 11
7:00 PM. Anzoátegui en Margarita
7:00 PM. Lara en Caracas
7:00 PM. La Guaira en Magallanes
7:00 PM. Aragua en Zulia
Miércoles 12
7:00 PM. Anzoátegui en Margarita
7:00 PM. Lara en Caracas
7:00 PM. Aragua en Zulia
7:00 PM. Magallanes en La Guaira
Jueves 13
7:00 PM. La Guaira en Anzoátegui
7:00 PM. Caracas en Magallanes
7:00 PM. Aragua en Lara
Viernes 14
7:00 PM. La Guaira en Anzoátegui
7:00 PM. Magallanes en Aragua
7:00 PM. Margarita en Lara
Sábado 15
5:30 PM. La Guaira en Anzoátegui
5:30 PM. Aragua en Magallanes
5:30 PM. Caracas en Lara
7:00 PM. Margarita en Zulia
Domingo 16
1:00 PM. Margarita en Zulia
4:00 PM. La Guaira en Anzoátegui
7:00 PM. Caracas en Aragua
Semana 6
Lunes 17
7:00 PM. Margarita en Zulia
Martes 18
1:00 PM. Margarita en Zulia
7:00 PM. Magallanes en Anzoátegui
7:00 PM. Caracas en Aragua
Miércoles 19
7:00 PM. Magallanes en Anzoátegui
7:00 PM. La Guaira en Caracas
7:00 PM. Lara en Aragua
Jueves 20
7:00 PM. Magallanes en Margarita
7:00 PM. Zulia en Caracas
7:00 PM. Lara en La Guaira
Viernes 21
7:00 PM. Magallanes en Margarita
7:00 PM. Zulia en Caracas
7:00 PM. Lara en La Guaira
7:00 PM. Anzoátegui en Aragua
Sábado 22
5:00 PM. Caracas en Aragua
5:30 PM. Anzoátegui en Lara
7:00 PM. Zulia en Margarita
7:00 PM. Magallanes en La Guaira
Domingo 23
4:00 PM. Anzoátegui en Lara
5:00 PM. Zulia en Margarita
5:00 PM. La Guaira en Caracas
7:00 PM. Aragua en Magallanes
Semana 7
Lunes 24
Libre
Martes 25
7:00 PM. Margarita en Anzoátegui
7:00 PM. Lara en Magallanes
7:00 PM. La Guaira en Zulia
Miércoles 26
7:00 PM. Margarita en Anzoátegui
7:00 PM. La Guaira en Zulia
Jueves 27
7:00 PM. Caracas en Anzoátegui
7:00 PM. Zulia en Magallanes
7:00 PM. Margarita en Aragua
7:00 PM. La Guaira en Lara
Viernes 28
7:00 PM. Caracas en Anzoátegui
7:00 PM. Zulia en Magallanes
7:00 PM. Aragua en La Guaira
7:00 PM. Margarita en Lara
Sábado 29
5:00 PM. Margarita en Magallanes
5:30 PM. Aragua en Anzoátegui
5:30 PM. Caracas en La Guaira
7:00 PM. Lara en Zulia
Domingo 30
1:00 PM. Magallanes en La Guaira
4:00 PM. Aragua en Anzoátegui
5:00 PM. Lara en Zulia
5:00 PM. Margarita en Caracas
Semana 8
Diciembre
Lunes 1°
Festival del Jonrón Pepsi
Martes 2
7:00 PM. Zulia en Margarita
7:00 PM. Caracas en La Guaira
7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes
7:00 PM. Aragua en Lara
Miércoles 3
7:00 PM. Zulia en Margarita
7:00 PM. Lara en La Guaira
7:00 PM. Caracas en Aragua
7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes
Jueves 4
7:00 PM. Lara en Margarita
7:00 PM. Anzoátegui en Caracas
7:00 PM. Zulia en La Guaira
7:00 PM. Aragua en Magallanes
Viernes 5
7:00 PM. Lara en Margarita
7:00 PM. Magallanes en Caracas
7:00 PM. Anzoátegui en La Guaira
7:00 PM. Zulia en Aragua
Sábado 6
5:00 PM. Caracas en Margarita
5:30 PM. Magallanes en Anzoátegui
5:30 PM. Zulia en Aragua
7:00 PM. La Guaira en Lara
Domingo 7
1:00 PM. Caracas en Margarita
4:00 PM. Magallanes en Anzoátegui
5:00 PM. La Guaira en Aragua
7:00 PM. Zulia en Lara
Semana 9
Lunes 8
Libre
Martes 9
Juego de Estrellas
Miércoles 10
7:00 PM. Lara en Anzoátegui
7:00 PM. Aragua en La Guaira
7:00 PM. Caracas en Magallanes
Jueves 11
7:00 PM. Lara en Anzoátegui
7:00 PM. Aragua en Margarita
7:00 PM. Caracas en Zulia
Viernes 12
7:00 PM. Aragua en Margarita
7:00 PM. Caracas en Zulia
7:00 PM. La Guaira en Magallanes
Sábado 13
5:30 PM. Margarita en La Guaira
5:30 PM. Caracas en Lara
7:00 PM. Magallanes en Zulia
7:00 PM. Aragua en Anzoátegui
Domingo 14
1:00 PM. Margarita en La Guaira
4:00 PM. Aragua en Anzoátegui
5:00 PM. Magallanes en Zulia
7:00 PM. Caracas en Lara
Semana 10
Lunes 15
7:00 PM. Margarita en Caracas
7:00 PM. Zulia en Magallanes
Martes 16
7:00 PM. Anzoátegui en Caracas
7:00 PM. La Guaira en Aragua
7:00 PM. Zulia en Lara
Miércoles 17
7:00 PM. La Guaira en Margarita
7:00 PM. Aragua en Magallanes
7:00 PM. Anzoátegui en Lara
Jueves 18
7:00 PM. La Guaira en Margarita
7:00 PM. Anzoátegui en Lara
7:00 PM. Caracas en Zulia
7:00 PM. Magallanes en Aragua
Viernes 19
7:00 PM. Caracas en Zulia
7:00 PM. Anzoátegui en La Guaira
7:00 PM. Magallanes en Lara
Sábado 20
5:00 PM. Aragua en Zulia
5:30 PM. La Guaira en Magallanes
7:00 PM. Anzoátegui en Margarita
7:00 PM. Lara en Caracas
Domingo 21
1:00 PM. Lara en La Guaira
5:00 PM. Anzoátegui en Margarita
5:00 PM. Magallanes en Caracas
7:00 PM. Aragua en Zulia
Semana 11
Lunes 22
7:00 PM. Margarita en Caracas
Martes 23
Libre
Miércoles 24
Nochebuena
Jueves 25
Navidad
Viernes 26
7:00 PM. Zulia en Anzoátegui
7:00 PM. Magallanes en La Guaira
7:00 PM. Margarita en Aragua
7:00 PM. Caracas en Lara
Sábado 27
5:30 PM. Lara en Magallanes
5:30 PM. Margarita en Aragua
7:00 PM. Zulia en Anzoátegui
7:00 PM. La Guaira en Caracas
Domingo 28
Libre
Semana 12
Lunes 29
Serie del Wild Card, juego 1
Martes 30
Serie del Wild Card, juego 2 (de ser necesario)
Miércoles 31
Draft de Adiciones y Sustituciones, en caso de que la Serie del Wild Card se extienda al martes 30
Enero
Jueves 1°
Año Nuevo
Viernes 2
Inicio del Round Robin semifinal
Mes de octubre
Mes de noviembre
Mes de diciembre
