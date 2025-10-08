Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Los ocho equipos de la liga ya conocen con quién se enfrentarán en la temporada regular

Por Daniel García

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este miércoles, en rueda de prensa oficial, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dio a conocer el calendario completo para la temporada 2025-2026. El cronograma abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre, marcando el inicio de una nueva campaña cargada de emoción, tradición y rivalidades.

La presentación estuvo encabezada por representantes de la liga y directivos de los ocho equipos participantes, quienes destacaron la importancia de esta temporada en el contexto del crecimiento del beisbol venezolano, donde por primera vez, las ocho divisas estarán bajo el mando de mánagers criollos.

"Ya huele a pelota en cada rincón y este octubre arranca la Temporada 25-26, nada más y nada menos que los 80 años de #NuestroBeisbol", indicó la liga en sus redes sociales.

En el calendario, el tradicional juego de la "Chinita", Águilas del Zulia, recibirá a Bravos de Margarita, en un encuentro que se desarrollará a la 1.00 pm en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Este año, la pelota criolla rinde homenaje al "Rey" David Concepción, uno de los peloteros más emblemáticos del beisbol nacional que marcó una excelente trayectoria en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati.

Novedades de la temporada 2025-2026 de la LVBP
La Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció varios ajustes y eventos especiales para la presente campaña:

No habrá dobles carteleras durante la ronda regular, manteniendo el formato de un solo juego por jornada.

La ronda eliminatoria se extenderá hasta después de Navidad, permitiendo una mayor cantidad de encuentros antes de definir los clasificados.

El Festival del Jonrón se celebrará el lunes 1° de diciembre, reuniendo a los mejores bateadores de la liga en una noche de poder y espectáculo.

El Juego de Estrellas está pautado para el martes 9 de diciembre, como punto culminante de la primera mitad de la temporada.

La Serie de comodín comenzará el 29 de diciembre, ofreciendo una última oportunidad de clasificación a la postemporada.

Semana 1

Octubre

15 de octubre

7:00 PM. Aragua en Lara.

JUEVES 16

7:00 PM. Caracas en Margarita

7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes

7:00 PM. La Guaira en Zulia

7:00 PM. Lara en Aragua

VIERNES 17

7:00 PM. Caracas en Margarita

7:00 PM. La Guaira en Zulia

7:00 PM. Anzoátegui en Aragua

7:00 PM. Magallanes en Lara

SÁBADO 18

5:00 PM. Anzoátegui en Caracas

5:30 PM. La Guaira en Lara

7:00 PM. Magallanes en Zulia

7:00 PM. Aragua en Margarita

DOMINGO 19

1:00 PM. Anzoátegui en Caracas

4:00 PM. La Guaira en Lara

5:00 PM. Aragua en Margarita

7:00 PM. Magallanes en Zulia

Semana 2

Lunes 20

Libre

MARTES 21

7:00 PM. Margarita en Anzoátegui

7:00 PM. Caracas en La Guaira

7:00 PM. Zulia en Aragua

7:00 PM. Lara en Magallanes

MIÉRCOLES 22

7:00 PM. Margarita en Anzoátegui

7:00 PM. Zulia en La Guaira

7:00 PM. Lara en Aragua

JUEVES 23

7:00 PM. Zulia en Anzoátegui

VIERNES 24

7:00 PM. Zulia en Anzoátegui

7:00 PM. Caracas en La Guaira

7:00 PM. Margarita en Aragua

7:00 PM. Magallanes en Lara

SÁBADO 25

5:00 PM. Lara en Aragua

5:30 PM. Caracas en Anzoátegui

7:00 PM. Zulia en La Guaira

7:00 PM. Margarita en Magallanes

DOMINGO 26

1:00 PM. Margarita en La Guaira

4:00 PM. Caracas en Anzoátegui

7:00 PM. Magallanes en Aragua

4:00 PM. Zulia en Lara

Semana 3

LUNES 27

Libre

MARTES 28

7:00 PM. La Guaira en Margarita

7:00 PM. Lara en Zulia

7:00 PM. Aragua en Caracas

7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes

MIÉRCOLES 29

7:00 PM. La Guaira en Margarita

7:00 PM. Lara en Zulia

7:00 PM. Magallanes en Caracas

7:00 PM. Anzoátegui en Aragua

JUEVES 30

7:00 PM. Magallanes en Margarita

7:00 PM. Anzoátegui en Zulia

7:00 PM. La Guaira en Caracas

7:00 PM. Aragua en Lara

VIERNES 31

7:00 PM. Magallanes en Margarita

7:00 PM. Anzoátegui en Zulia

7:00 PM. Lara en Caracas

7:00 PM. Aragua en La Guaira

Noviembre

Sábado 1°

5:00 PM. Anzoátegui en Zulia

5:00 PM. La Guaira en Aragua

5:30 PM. Caracas en Magallanes

7:00 PM. Lara en Margarita

DOMINGO 2

5:00 PM. Lara en Margarita

5:00 PM. Anzoátegui en Zulia

5:30 PM. La Guaira en Magallanes

7:00 PM. Aragua en Caracas

Semana 4

Lunes 3

Libre

Martes 4

7:00 PM. Lara en Anzoátegui

7:00 PM. Margarita en Magallanes

7:00 PM. Zulia en Caracas

7:00 PM. Aragua en La Guaira

Miércoles 5

7:00 PM. Lara en Anzoátegui

7:00 PM. Margarita en Magallanes

7:00 PM. Aragua en Caracas

7:00 PM. Zulia en La Guaira

Jueves 6

7:00 PM. Margarita en Caracas

7:00 PM. La Guaira en Aragua

7:00 PM. Zulia en Magallanes

Viernes 7

7:00 PM. Zulia en Caracas

7:00 PM. Anzoátegui en La Guaira

7:00 PM. Magallanes en Aragua

7:00 PM. Margarita en Lara

Sábado 8

5:30 PM. Margarita en Lara

5:30 PM. Caracas en Magallanes

5:30 PM. Anzoátegui en La Guaira

7:00 PM. Zulia en Aragua

Domingo 9

1:00 PM. Margarita en La Guaira

5:00 PM. Magallanes en Caracas

5:00 PM. Anzoátegui en Aragua

7:00 PM. Zulia en Lara

Semana 5

Lunes 10

Libre

Martes 11

7:00 PM. Anzoátegui en Margarita

7:00 PM. Lara en Caracas

7:00 PM. La Guaira en Magallanes

7:00 PM. Aragua en Zulia

Miércoles 12

7:00 PM. Anzoátegui en Margarita

7:00 PM. Lara en Caracas

7:00 PM. Aragua en Zulia

7:00 PM. Magallanes en La Guaira

Jueves 13

7:00 PM. La Guaira en Anzoátegui

7:00 PM. Caracas en Magallanes

7:00 PM. Aragua en Lara

Viernes 14

7:00 PM. La Guaira en Anzoátegui

7:00 PM. Magallanes en Aragua

7:00 PM. Margarita en Lara

Sábado 15

5:30 PM. La Guaira en Anzoátegui

5:30 PM. Aragua en Magallanes

5:30 PM. Caracas en Lara

7:00 PM. Margarita en Zulia

Domingo 16

1:00 PM. Margarita en Zulia

4:00 PM. La Guaira en Anzoátegui

7:00 PM. Caracas en Aragua

Semana 6

Lunes 17

7:00 PM. Margarita en Zulia

Martes 18

1:00 PM. Margarita en Zulia

7:00 PM. Magallanes en Anzoátegui

7:00 PM. Caracas en Aragua

Miércoles 19

7:00 PM. Magallanes en Anzoátegui

7:00 PM. La Guaira en Caracas

7:00 PM. Lara en Aragua

Jueves 20

7:00 PM. Magallanes en Margarita

7:00 PM. Zulia en Caracas

7:00 PM. Lara en La Guaira

Viernes 21

7:00 PM. Magallanes en Margarita

7:00 PM. Zulia en Caracas

7:00 PM. Lara en La Guaira

7:00 PM. Anzoátegui en Aragua

Sábado 22

5:00 PM. Caracas en Aragua

5:30 PM. Anzoátegui en Lara

7:00 PM. Zulia en Margarita

7:00 PM. Magallanes en La Guaira

Domingo 23

4:00 PM. Anzoátegui en Lara

5:00 PM. Zulia en Margarita

5:00 PM. La Guaira en Caracas

7:00 PM. Aragua en Magallanes

Semana 7

Lunes 24

Libre

Martes 25

7:00 PM. Margarita en Anzoátegui

7:00 PM. Lara en Magallanes

7:00 PM. La Guaira en Zulia

Miércoles 26

7:00 PM. Margarita en Anzoátegui

7:00 PM. La Guaira en Zulia

Jueves 27

7:00 PM. Caracas en Anzoátegui

7:00 PM. Zulia en Magallanes

7:00 PM. Margarita en Aragua

7:00 PM. La Guaira en Lara

Viernes 28

7:00 PM. Caracas en Anzoátegui

7:00 PM. Zulia en Magallanes

7:00 PM. Aragua en La Guaira

7:00 PM. Margarita en Lara

Sábado 29

5:00 PM. Margarita en Magallanes

5:30 PM. Aragua en Anzoátegui

5:30 PM. Caracas en La Guaira

7:00 PM. Lara en Zulia

Domingo 30

1:00 PM. Magallanes en La Guaira

4:00 PM. Aragua en Anzoátegui

5:00 PM. Lara en Zulia

5:00 PM. Margarita en Caracas

Semana 8

Diciembre

Lunes 1°

Festival del Jonrón Pepsi

Martes 2

7:00 PM. Zulia en Margarita

7:00 PM. Caracas en La Guaira

7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes

7:00 PM. Aragua en Lara

Miércoles 3

7:00 PM. Zulia en Margarita

7:00 PM. Lara en La Guaira

7:00 PM. Caracas en Aragua

7:00 PM. Anzoátegui en Magallanes

Jueves 4

7:00 PM. Lara en Margarita

7:00 PM. Anzoátegui en Caracas

7:00 PM. Zulia en La Guaira

7:00 PM. Aragua en Magallanes

Viernes 5

7:00 PM. Lara en Margarita

7:00 PM. Magallanes en Caracas

7:00 PM. Anzoátegui en La Guaira

7:00 PM. Zulia en Aragua

Sábado 6

5:00 PM. Caracas en Margarita

5:30 PM. Magallanes en Anzoátegui

5:30 PM. Zulia en Aragua

7:00 PM. La Guaira en Lara

Domingo 7

1:00 PM. Caracas en Margarita

4:00 PM. Magallanes en Anzoátegui

5:00 PM. La Guaira en Aragua

7:00 PM. Zulia en Lara

Semana 9

Lunes 8

Libre

Martes 9

Juego de Estrellas

Miércoles 10

7:00 PM. Lara en Anzoátegui

7:00 PM. Aragua en La Guaira

7:00 PM. Caracas en Magallanes

Jueves 11

7:00 PM. Lara en Anzoátegui

7:00 PM. Aragua en Margarita

7:00 PM. Caracas en Zulia

Viernes 12

7:00 PM. Aragua en Margarita

7:00 PM. Caracas en Zulia

7:00 PM. La Guaira en Magallanes

Sábado 13

5:30 PM. Margarita en La Guaira

5:30 PM. Caracas en Lara

7:00 PM. Magallanes en Zulia

7:00 PM. Aragua en Anzoátegui

Domingo 14

1:00 PM. Margarita en La Guaira

4:00 PM. Aragua en Anzoátegui

5:00 PM. Magallanes en Zulia

7:00 PM. Caracas en Lara

Semana 10

Lunes 15

7:00 PM. Margarita en Caracas

7:00 PM. Zulia en Magallanes

Martes 16

7:00 PM. Anzoátegui en Caracas

7:00 PM. La Guaira en Aragua

7:00 PM. Zulia en Lara

Miércoles 17

7:00 PM. La Guaira en Margarita

7:00 PM. Aragua en Magallanes

7:00 PM. Anzoátegui en Lara

Jueves 18

7:00 PM. La Guaira en Margarita

7:00 PM. Anzoátegui en Lara

7:00 PM. Caracas en Zulia

7:00 PM. Magallanes en Aragua

Viernes 19

7:00 PM. Caracas en Zulia

7:00 PM. Anzoátegui en La Guaira

7:00 PM. Magallanes en Lara

Sábado 20

5:00 PM. Aragua en Zulia

5:30 PM. La Guaira en Magallanes

7:00 PM. Anzoátegui en Margarita

7:00 PM. Lara en Caracas

Domingo 21

1:00 PM. Lara en La Guaira

5:00 PM. Anzoátegui en Margarita

5:00 PM. Magallanes en Caracas

7:00 PM. Aragua en Zulia

Semana 11

Lunes 22

7:00 PM. Margarita en Caracas

Martes 23

Libre

Miércoles 24

Nochebuena

Jueves 25

Navidad

Viernes 26

7:00 PM. Zulia en Anzoátegui

7:00 PM. Magallanes en La Guaira

7:00 PM. Margarita en Aragua

7:00 PM. Caracas en Lara

Sábado 27

5:30 PM. Lara en Magallanes

5:30 PM. Margarita en Aragua

7:00 PM. Zulia en Anzoátegui

7:00 PM. La Guaira en Caracas

Domingo 28

Libre

Semana 12

Lunes 29

Serie del Wild Card, juego 1

Martes 30

Serie del Wild Card, juego 2 (de ser necesario)

Miércoles 31

Draft de Adiciones y Sustituciones, en caso de que la Serie del Wild Card se extienda al martes 30

Enero

Jueves 1°

Año Nuevo

Viernes 2

Inicio del Round Robin semifinal

Mes de octubre

Mes de noviembre

Mes de diciembre

Lee también: La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS

Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Noticias Relacionadas

Cultura

Proyectarán el documental "Túneles de Maracaibo" en la sala baja del Teatro Baralt este jueves 9-Oct

La entrada será completamente gratuita y además de la muestra del documental, también se realizará un conversatorio que contará con la participación especial del historiador, escritor y antropólogo Alexis Fernández, el cineasta y productor Augusto Pradelly, el busca tesoros templario Julio de Vito y el historiador Gregorio González, quienes nutrirán la actividad con sus relatos.

Al Dia

Innovaciones Científicas serán expuestas en el Congreso del Octogésimo Aniversario del Colegio de Médicos del Estado Zulia

El congreso contará con la participación de 24 sociedades científicas, cada una representada por su capítulo zuliano, quienes coordinarán los simposios especializados
Educación

Escuela de Locución para las Américas y el Caribe Juan Manuel Laguardia llega al Zulia con su primer Curso Profesional Universitario de Locución

La formación estará a cargo de instructores experimentados y figuras destacadas de la radiodifusión.
Al Dia

Águilas presenta su calendario para la temporada 2025-2026 de la LVBP

El tradicional juego de la Chinita se desarrollará el 18 de noviembre ante los Bravos de Margarita

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025