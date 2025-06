Así quedó el draf de agentes libres de la LVBP: Águilas contará con siete peloteros nuevos

Este martes 10 de diciembre, se desarrolló el primer draft de escogencias de agentes libres y prospectos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Los ocho equipos que integran la pelota criolla contaron con ocho rondas para elegir a sus nuevos peloteros.

127 toleteros destacaron en la lista, siendo los grandeligas Luis Guillorme, Robert Suárez y Pedro Pagés los más relevantes. El orden de escogencias se fijó deacuerdo con la clasificación de menor a mayor de la pasada campaña.

El cuadro de Águilas del Zulia eligió a cuatro lanzadores y tres jugadores de posición, quienes estarán bajo las órdenes del estratega zuliano Lipso Nava. Ignacio Briceño (P), Ricardo Brizuela (P), Deyer Zapata (P), Samir Chires (P), Ronaiker Palma (C), Juan Machado (OF) y José Mujica (C) son los nuevos integrantes del equipo rapaz.

Primera ronda

Josue Briceño – Caribes

Franklin Arias – Magallanes

Ignacio Briceño – Águilas

Luis Ávila – Tigres

Luis Guillorme – Tiburones

Ramón Ramírez – Bravos

Robert Suárez – Leones

Damiano Palmegiani – Cardenales

Segunda ronda



Joangel González – Caribes

Yolfran Castillo – Magallanes

Ricardo Brizuela – Águilas

Keythel Key – Tigres

Julio Méndez – Tiburones

Abraham Parra – Bravos

Ángel Román – Leones

Luis Gutiérrez – Cardenales



Tercera ronda

Moisés Rodríguez – Caribes

Anderson Cárdenas – Magallanes

Deyer Zapata – Águilas

Noelberth Romero – Tigres

Igor Gil – Tiburones

Henson Leal – Bravos

Wuilliams Rodríguez (SEA) – Leones

Dualvert Gutiérrez – Cardenales



Cuarta ronda

Jordany Chirinos – Caribes

Wuilliams Rodríguez (BOS) – Magallanes

Samir Chires – Águilas

Frainyer Chávez – Tigres

Edgleen Pérez – Tiburones

Samuel Colmenarez – Bravos

Pedro Pagés – Leones

Accimias Morales – Cardenales



Quinta ronda



Daniel Guerra – Caribes

Kleiber Olmedo – Magallanes

Ronaiker Palma – Águilas

Frank Moreno – Tigres

Jesús García – Tiburones

Bianger Liendo – Bravos

Jairo Díaz – Leones

Donny Troconis – Cardenales



Sexta ronda

Alejandro Manzano – Caribes

Joneiker Arellano – Magallanes

Pasó- Águilas del Zulia

Carlos Gutiérrez – Tigres

Juan Hernández – Tiburones

Geovanny Planchart – Bravos

Heribert Silva – Leones

Diego González – Cardenales



Séptima ronda

Samuel Gil – Caribes

Yirer García – Magallanes

Juan Machado – Águilas

Pedro Figueroa – Tigres

Carlos Cauro – Tiburones

Beycker Barroso – Bravos

Kleyver Salazar – Leones

José Luis Pérez – Cardenales



Octava ronda

Eduardo Valencia – Caribes

Jesús Fernández – Magallanes

José Mujica – Águilas

Iverson Espinoza – Tigres

Johan Barrios – Tiburones

Aníbal Salas – Bravos

Leones del Caracas pasó

Jhocsuanth Vargas – Cardenales

