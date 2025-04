Así se desarrolló el mercado de firmas para los prospectos criollos

Este 15 de enero se desarrolló el mercado de firmas internacionales, donde la MLB repartió casi 30 millones de dólares para los mejores prospectos venezolanos en diversas franquicias del mejor beisbol del mundo.

20 peloteros conforman la lista, pero el infielder Andrew Salas, encabezó el mercado tras firmar un bono que superó los tres millones de dólares con los Marlins de Miami.

Andrew Salas (IF): Marlins de Miami, $3,7 millones

Brayan Cortesia (IF): Nacionales de Washington, $2,0 millones

Gabriel Davalillo (C): Ángeles de Los Ángeles, $2,0 millones

Liberts Aponte (IF): Rojos de Cincinnati, $1,9 millones

Yorger Bautista (OF): Marineros de Seattle, 1,8 millones

Eliomar Garcés (IF): Rays de Tampa Bay, $1,7 millones

Santiago León (IF): Mellizos de Minnesota, $1,7 millones

Breyson Guedez (OF): Atléticos, $1,5 millones

Daniel Hernandez (C): Nacionales de Washington, $1,1 millones

Rafael Velásquez (C): Marineros de Seattle, $1,1 millones

Brailin Antúnez (OF): Cerveceros de Milwaukee, $1,0 millón

Harold Rivas (OF): Medias Rojas de Boston, $1,0 millón

José Ramírez (C): Tigres de Detroit, $1,0 millón

Haritzon Castillo (IF): Mellizos de Minnesota, 950 mil dólares

Yulián Barreto (IF): Gigantes de San Francisco, 900 mil dólares

Gabriel Rodríguez (OF): Piratas de Pittsburgh: 900 mil dólares

Hiverson López (C): Guardianes de Cleveland, 900 mil dólares

Moisés Marchán (C): Reales de Kansas City, 850 mil dólares

Alexander Camacaro (IF): Gigantes de San Francisco, 800 mil dólares

Nieves Izaguirre (IF): Filis de Filadelfia, 800 mil dólares

