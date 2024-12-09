Así se jugarán los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Este lunes 9 de diciembre se definieron los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, competición que dio a conocer que el Barbastro de la cuarta división será el rival del Barcelona, mientras que el Real Madrid chocará contra el UD Logroñés de la segunda RFEF. El sorteo fue celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid.
Athletic de Bilbao, Mallorca, Real Madrid y Barcelona quedaron exentos de las rondas anteriores, ya que los cuatro equipos disputarán en enero la Super Copa de España en Yeda, Arabia Saudita.
El resto de los emparejamientos de dieciseisavos quedó distribuido en el siguiente orden
UD Barbastro – Barcelona
Pontevedra – Mallorca
UD Logroñés – Athletic Club de Bilbao
Deportiva Minera – Real Madrid
Ourense – Real Valladolid
Ponferradina – Real Sociedad
Marbella – Atlético de Madrid
Racing Ferrol – Rayo Vallecano (1ª)
Cartagena – Leganés
Huesca – Betis
Eldense – Valencia
Almería – Sevilla
Racing Santander – Celta de Vigo
Tenerife – Osasuna
Elche – Las Palmas
Granada – Getafe
