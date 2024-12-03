Así será la novena semana de Águilas en la LVBP

A partir de este martes 3 de diciembre, Águilas del Zulia afrontará una serie de siete juegos como visitante que iniciará con doble jornada en Valencia. Los repaces chocarán ante las novenas de Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara.

Con doble jornada que inicia a partir de las 5.30 pm, rapaces y magallaneros se medirán en el José Bernardo Pérez de Valencia. La transmisión de ambos juegos estará a cargo de 1 Baseball Network, Meridiano Televisión y el circuito radial de Águilas por Urbe 96.3 Fm.

El miércoles 4 de diciembre, Águilas visitará en el Monumental Simón Bolivar a Leones del Caracas desde las 7.00 pm con transmisión de 1 Baseball Network y Urbe 96.3 Fm. .

La ruta del conjunto zuliano continurá en Maracay con dos duelos ante Tigres de Aragua, los días 5 y 6 de diciembre con transmisiones de IVC y el circuito radial de Águilas para ambas jornadas que inician a las 7.00 pm.

Finalmente, los rapaces se medirán ante los Cardenales de Lara en Barquisimeto con dos duelos que cerrarán la jornada. El 7 de diembre a las 4.30 pm y 8 de diciembre a partir de las 5.30 pm. Ambos compromisos tendrán transimisón de IVC y el circuito radial de Águilas por Urbe 96.3 Fm.

