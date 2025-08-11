Asociación Zuliana de Taekwondo eligió su nueva directiva para el periodo 2025-2029

En una fiesta fraterna de participación en familia se convirtió la elección de la nueva junta directiva de la Asociación Zuliana de Taekwondo (Azutae) para la escogencia de las autoridades que liderarán a esta organización deportiva desde 2025 hasta 2029, en la cita comicial que se celebró en el Gimnasio de Taekwondo "Hermanos Bastidas", en la Vereda del Lago, del municipio Maracaibo, estado Zulia.

Al proceso comicial asistieron 120 delegados de 30 escuelas de Maracaibo, San Francisco, región Sur del Lago, Costa oriental del Lago y de la zona de Machiques de Perijá y se contó con la representación de delegados, atletas, árbitros y entrenadores.

José Manuel Gelves, nuevo presidente de Azutae dijo que "con esto logramos después de muchos años conformar la institucionalidad para dar el nuevo impulso a nuestra disciplina que tanto lo merece".

Noheli Bastidas, Campeona Nacional y medalla de bronce de juegos nacionales de 2024, señaló "estamos eligiendo a nuestra nueva junta directiva de la asociación luego de 13 años inactiva y esto es de suma importancia para nosotros como atletas de alto rendimiento".

Fídolo López, director de la organización de Taekwondo Fídolo Pérez de la zona sur del Lago, expresó su apoyo por el fortalecimiento institucional "del trabajo que vienen realizando para darle el realce que se merece el taekwondo zuliano".

Así quedó conformada la nueva Junta Directiva de la Asociación Zuliana de Taekwondo 2025-2029:

José Gelves, presidente y suplente, Fídolo Pérez, como vicepresidente, Owens Salazar y suplente, Dionisio del Mar, Secretaria General, Nazaret Barboza y suplente, Diana Rivas, tesorero Luis Mata y suplente Melanie Quintero, vocal Kenny Rosales y su suplente Denys Bastidas.

El Consejo de Honor de Azutae queda integrado por Ricardo Sánchez, presidente y suplente Ángel Díaz; los miembros son: Luis Contreras y suplente José Cano, Ricardo Tello y suplente Ángel Chirino, Alexander Orellanes y suplente Odalhis Nava, Carlos Camarillo y suplente Ricardo Sánchez Fuenmayor.

El Consejo Contralor es presidido por Nelson Mendoza y el suplente Willis Toledo. Los miembros de esta instancia son Jorge Valladares y suplente Dayanna Giannattasio, Wilxander Mendoza y suplente Cinthia Acosta, Gustavo Núñez y suplente Darwin González, Norges Quevedo y suplente Yenny Ortega.

La Asociación Zuliana de Taekwondo, reiteró su compromiso con el deporte en cumplimiento del marco jurídico de la República, Leyes federativas y en la disposición de articular y recibir el apoyo de las diferentes instancias de gobierno nacional, regional y municipal para fomentar este deporte en las comunidades zulianas.

Prensa AZUTAE