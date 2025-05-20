Asovoleibol Zulia convoca asamblea para nombrar comisión electoral

La Asociación de Voleibol del estado Zulia elegirá a su nueva junta directiva para el periodo 2025-2029 y les recuerda a los clubes, entrenadores y árbitros debidamente registrados y afiliados la asamblea general extraordinaria convocada para nombrar a la Comisión Electoral, que tendrá a su cargo la organización del proceso.

La invitación es para el sábado 24 de mayo, a las 10:00 am, en el gimnasio Dr. Antonio Borjas Romero de la Universidad del Zulia donde se realizará este importante paso, previo a la votación.

Régulo Vargas, presidente de la vigente junta directiva, informó que todo marcha según lo previsto esperando que todo se desarrolle normalmente.

Será la comisión electoral, una vez establecida, que la anuncie la fecha en la que se realizará la elección, el lugar y la hora

Noticia al Día / Asovoleibol Zulia