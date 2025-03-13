Athletic Club le remontó a Roma y está en cuartos de la Europa League

Athletic Club de Bilbao venció 3-1 (4-3 en el global) a Roma en el estadio San Mamés este jueves 13 de marzo para clasificar a los cuartos de final en la Uefa Europa League.
Los goles fueron obra de Nico Williams x2, Yuri Berchiche y el argentino Leandro Paredes. Por su parte, el alemán Mats Hummels (Roma) fue expulsado.
El conjunto rojiblanco deberá enfrentar a Rangers o Fenerbahçe en la siguiente ronda. Cabe destacar que la final de este torneo será en el estadio San Mamés.
