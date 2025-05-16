Atletas marabinos conquistan oro en el primer Festival de Patinaje en Riohacha

Maracaibo deja huellas en Riohacha-Colombia con la participación de cuatro atletas de la Escuela de Patinaje de Velocidad Zulia-Rollers, perteneciente al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de la Alcaldía de Maracaibo (IMDEPREC), en el primer Festival de Escuelas de Patinaje Skating Plus que se realizó el pasado 3 de mayo.

Los atletas Emiliano Garzón Silva, de 8 años; Alanis Hernández Materano, de 7 años; Dorianny Rincón Hernández, de 7 años y Fabián Hernández Puello, de 6 años; fueron quienes trajeron medallas de oro y plata para la ciudad, tras su impecable participación en esta competición deportiva que reunió a unas 800 personas entre participantes y espectadores.

Alanis, Fabián y Emiliano lograron tres medallas de oro cada uno, convirtiéndose en campeones absolutos en la disciplina Patinaje de Velocidad, en las categorías infantil A, infantil B recreativo e Infantil profesional, mientras que Dorianny Rincón consiguió el campeonato absoluto con dos medallas de oro y una de plata.

Wilinton Argote, presidente de IMDEPREC, destacó que el desempeño de estos pequeños atletas demuestra que, en Maracaibo, en Zulia y en Venezuela “hay talento de sobra”.

“Nuestros niños y jóvenes con mucho esfuerzo y dedicación, siguen dejando huella y logrando resultados que nos llenan de orgullo. Hoy felicitamos a este grupo de cuatro atletas que son campeones absolutos fuera de nuestras fronteras, lo que nos motiva a seguir apoyando desde el IMDEPREC a cada joven que quiera pertenecer a nuestras escuelas, reitero mi compromiso para seguir apoyando a cada participante, cada jugador y sus equipos”, recalcó Argote.

Fidel Hernández, entrenador de la Escuela de Patinaje de Velocidad Zulia-Rollers, indicó que como equipo se sienten satisfechos y felices con los resultados obtenidos en el ámbito nacional e internacional.

“De la competencia que tuvimos en Colombia, cuatro de nuestros atletas vuelven a traer buenos resultados, al lograr ser campeones absolutos en su categoría. El evento estuvo muy bien organizado. Estamos felices y esto nos inspira a seguir promoviendo el deporte y aportando mi granito de arena para que los jóvenes sigan avanzando a otro nivel en este deporte tan bonito”, expresó el entrenador.

Por su parte, Estefany Puello, madre de uno de los medallistas, expresó orgullo por el desempeño que tuvo su hijo en la competencia.

“Una medalla de oro me permite sentirme orgullosa y a su vez motivada para seguir apoyándolo en esta disciplina deportiva. Estoy totalmente agradecida con el IMDEPREC por el apoyo y a su vez con el profesor Fidel Hernández por su dedicación para con nuestros chamos, este es resultado del esfuerzo que hacemos en cada entrenamiento. Seguimos dejando a Venezuela y al Zulia en alto en el mundo”, destacó la orgullosa madre.

Comunicaciones IMDREPREC / Alcaldía de Maracaibo

Lee también: Gaiteras chocará ante Capitalinas en Maracaibo