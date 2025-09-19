Viernes 19 de septiembre de 2025
Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

El Comité Ejecutivo habló de los numerosos conflictos bélicos que se desarrollan en el mundo y destacó la importancia del deporte como vehículo de la paz

Por Daniel García

Atletas rusos y bielorrusos competirán como
Los deportistas rusos y bielorrusos competirán en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 sin bandera y bajo las siglas AIN (Atleta Individual Neutral), tal y como sucedió en París 2024, y no participarán en la ceremonia de apertura.

«La junta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) adoptará el mismo enfoque que en París 2024 con los deportistas neutrales«, declaró este viernes la zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del COI, en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Milán. (norte Italia).

«Creemos que en París las cosas han ido muy bien y nosotros debemos garantizar que haya justicia y equidad», añadió la presidenta.

Los deportistas rusos y bielorrusos que compitan bajo las siglas AIN no podrán apoyar la guerra contra Ucrania.

Se establecerá un panel de revisión de elegibilidad de AIN para valorar cada caso concreto. El exjugador de baloncesto español Pau Gasol formará parte de dicho panel.

Los atletas AIN no participarán en el desfile de delegaciones durante la Ceremonia de Apertura, dado que son deportistas individuales. Sin embargo, se les brindará la oportunidad de vivir el evento.

La decisión sobre la participación de los AIN en la Ceremonia de Clausura se tomará durante los Juegos, teniendo en cuenta que no son equipos los que participan en ella, sino todos los deportistas en conjunto.

El suizo Chrostophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, confirmó el miércoles también que Israel no será excluido de los próximos Juegos de Invierno Milán Cortina 2026, ya que «respeta la Carta Olímpica», el documento oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) que aúna los principios fundamentales del olimpismo.

Coventry, además, desveló que el Comité Ejecutivo habló de los numerosos conflictos bélicos que se desarrollan en el mundo y destacó la importancia del deporte como vehículo de la paz.

«Hemos hablado de los conflictos. Hay muchos. Hemos hablado de todos los que conocemos. Cada miembro de la junta quedó sorprendido de las imágenes que se ven día a día. Ahora más que nunca, el movimiento del deporte tiene que mostrar el bien que hace en la humanidad. Tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la paz», apuntó.

«Queremos publicar una declaración conjunta en la que se defiendan los principios fundamentales de los Juegos Olímpicos con el fin de promover aún más la paz», insistió.

Los juegos de Milán Cortina 2026 comenzarán el próximo 6 de febrero.

