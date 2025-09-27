Sábado 27 de septiembre de 2025
Deportes

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Julián Álvarez fue la gran figura del encuentro

Por Christian Coronel

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto
Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano este sábado 27 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga.

Los goles fueron obra de Robin Le Normand, Kylian Mbappé, Arda Güler, Julián Álvarez x2, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

El conjunto del ‘Cholo’ Simeone jugó un gran partido, donde le hizo daño al merengue, sobre todo por arriba (dos goles de cabeza y otros dos a balón parado).

Aunque el Madrid pudo remontar transitoriamente, el Atlético tuvo una segunda parte arrolladora con un Julián Álvarez como figura.

Con este resultado, Real Madrid sigue líder con 18 puntos (si gana Barcelona toma la punta), mientras que Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición con 12 unidades.

"Lo que más me preocupa es que nos ha faltado intensidad, no hemos competitivo", fueron las palabras del entrenador vasco Xabi Alonso.

