Atlético de Madrid se llevó una gran victoria de París en la Uefa Champions League

Atlético de Madrid superó 1-2 a París Saint Germain este miércoles 6 de noviembre en el Parque de los Príncipes por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

Los tantos fueron de Warren Zaïre-Emery (París Saint Germain), Nahuel Molina y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Con esto, el conjunto de Diego Pablo "Cholo" Simeone llega a seis puntos, mientras que los de Luis Enrique se quedan con cuatro unidades.

Atlético de Madrid deberá enfrentar a Sparta Praga en la próxima jornada. Por su parte, París Saint Germain se verá las caras ante Bayern Múnich.

Lee también: Barcelona goleó a Estrella Roja y continúa con su paso demoledor

El Atlético de Madrid gana en París. 🔴⚪️ pic.twitter.com/ufIqRK5bzI — Atlético de Madrid (@Atleti) November 6, 2024

Noticia al Dia