Atlético de Madrid se recuperó ante Seattle Sounders en el Mundial de Clubes

Atlético de Madrid venció 3-1 al Seattle Sounders este jueves 19 de junio en el Lumen Field por la segunda jornada del grupo B del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Pablo Barrios x2, Axel Witsel y Albert Rusnák en un encuentro donde los colchoneros impusieron su jerarquía y se recuperaron de la derrota sufrida ante PSG.

Atlético de Madrid no fue tan superior al cuadro de la MLS; sin embargo, pudo llevarse los tres puntos necesarios.

El equipo del Cholo Simeone deberá buscar la clasificación frente al Botafogo, mientras que los norteamericanos completará su participación ante PSG.

Noticia al Dia