Axel Gómez, Lisbeli Vera, Alejandra Pérez y Enma López ganan el Premio al Mérito Deportivo Luis "Lucho" Moreno 2024

El jurado integrado por la autoridades del Instituto Regional de Deportes encabezados por Arturo Moreno, máxima autoridad deportiva del estado, y periodistas deportivos, eligieron a los merecedores del máximo galardón que otorga la Gobernación del Zulia este miércoles 21 de mayo. Desde la Villa Deportiva Arquímedes Herrera se efectuó la sumatoria de la votación.

"Bajo los lineamientos del Gobernador Manuel Rosales Guerrero seguimos avanzando en materia deportiva y estamos comprometidos en seguir mejorando y atendiendo las necesidades que surjan en beneficio de los atletas y paratletas", expresó Arturo Moreno, Secretario Regional de Deportes.

Una vez iniciado el conteo de la votación realizada por 17 miembros del jurado, el resultado arrojó a Axel Gómez de Atletismo como atleta del Año con 127 puntos y mención para Santiago Quintero de la misma disciplina con 111 dígitos.

El atleta Talento Deportivo fue para Enma López de Gimnasia Rítmica (130 pts) y mención para Julio Parra de Atletismo (123 pts). En el renglón de paratleta de año resultó empatado con 106 puntos para Lisbeli Vera y Alejandra Pérez, ambas del paratletismo, declarando el jurado a ambas ganadoras. Isidoro Barthelemy de Paratletismo fue el entrenador del año (119 pts), con mención para Neila Ramos de Gimnasia Rítmica (91 pts).

El Premio al dirigente del año recayó sobre Macoly Mcgregor de Atletismo (114 pts) y la mención para Luis Villalobos de Polideportiva de Deporte Intelectual (92 pts). Mientras que el Atletismo se llevó la Asociación del Año (146 pts).

Desde la Gobernación del Zulia a través del Instituto Regional de Deportes felicitamos a todos los postulados quienes presentaron excelentes méritos deportivos enalteciendo los colores regionales y nacionales.

