Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Los Azulejos de Toronto iniciaron con fuerza la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer 10-1 a los Yankees de Nueva York en el Rogers Centre. La ofensiva canadiense estuvo liderada por el mexicano Alejandro Kirk y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quienes conectaron cuadrangulares clave para encaminar la victoria.

Kirk hizo historia al convertirse en el primer mexicano en conectar dos jonrones en un juego de postemporada de Grandes Ligas, mientras que Guerrero Jr. abrió el marcador con un cuadrangular en el primer inning, encendiendo la ofensiva de Toronto.

El abridor Kevin Gausman también destacó desde la lomita, lanzando cinco sólidas entradas en las que permitió solo una carrera y cuatro hits. Su dominio sobre la alineación de los Yankees fue clave para mantener la ventaja y permitir que la ofensiva de los Azulejos se desatara en la segunda mitad del juego.

Toronto anotó ocho carreras en los últimos innings, sellando una victoria contundente que rompió una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

En cuanto a la actuación de los peloteros venezolanos, Andrés Giménez, segunda base de los Azulejos, tuvo una participación destacada tanto defensiva como ofensivamente. Conectó un doble en la sexta entrada que impulsó una carrera clave para ampliar la ventaja de su equipo, ligando de 4-2 con par de anotadas e igual número de remolques. Por su parte, Anthony Santander, jardinero derecho, logró conectar un sencillo en el cuarto inning y terminó de 3-1.

