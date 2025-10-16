Jueves 16 de octubre de 2025
Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Toronto intenta regresar a una Serie Mundial después de 32 años

Por Christian Coronel

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato
Los Azulejos de Toronto se recuperaron de un inicio complicado en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, logrando una victoria contundente de 13-4 sobre los Marineros de Seattle este miércoles 15 de octubre.

El mexicano Alejandro Kirk destacó con un jonrón de tres carreras, contribuyendo a un ataque ofensivo que incluyó un total de 18 hits, superando con creces las cifras de los dos primeros partidos.

Asimismo, el venezolano Andrés Giménez encendió la remontada con un cuadrangular de dos vueltas que empató el duelo en una tercera entrada de cinco anotaciones contra George Kirby.

A pesar de comenzar el juego en desventaja tras un cuadrangular de dos carreras del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada, Toronto respondió con fuerza, anotando cinco carreras en el quinto episodio.

Vladimir Guerrero Jr. (cuatro imparables), George Springer y Addison Barger también aportaron estacazos para la causa canadiense.

El lanzador Shane Bieber fue clave para la victoria, lanzando seis entradas y permitiendo solo dos carreras, mientras que ponchó a ocho bateadores.

Por otro lado, los Marineros celebraron el primer cuadrangular de la postemporada del mexicano Randy Arozarena, quien rompió una racha de 107 turnos sin jonrones.

El legendario Randy Johnson, miembro del Salón de la Fama, realizó el ceremonial primer lanzamiento antes del duelo.

La serie se reanudará el jueves en el T-Mobile Park de Seattle, donde Toronto buscará igualar la serie, mientras que los Marineros intentarán acercarse a la Serie Mundial.

