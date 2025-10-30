Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Los Azulejos de Toronto dieron un paso firme hacia la gloria este miércoles al vencer por 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego de la Serie Mundial, colocándose a solo una victoria de conquistar el título. Con este triunfo, los canadienses lideran el clásico de otoño 3-2 y tendrán la oportunidad de coronarse campeones el próximo viernes en el Rogers Centre de Toronto.

El novato Yesavage (1-0) brilló en la lomita al establecer un récord para debutantes en la Serie Mundial, ponchando a 12 bateadores en siete sólidas entradas. Durante su actuación, permitió apenas tres imparables y una carrera, adjudicándose la victoria con autoridad.

Vladimir Guerrero Jr. volvió a ser protagonista al conectar su segundo jonrón en la Serie Mundial y el octavo en esta postemporada, igualando a Shohei Ohtani como líder en cuadrangulares en los presentes playoffs.

Desde el primer inning, los Azulejos mostraron su poder ofensivo. Davis Schneider abrió el juego con un cuadrangular ante el primer lanzamiento de Blake Snell, abridor de los Dodgers. Apenas dos picheos después, Guerrero Jr. repitió la dosis enviando la pelota al jardín izquierdo, logrando un histórico back-to-back junto a Schneider: los primeros en lograrlo al iniciar un juego de Serie Mundial.

Los Dodgers descontaron en la parte baja del tercer episodio gracias a un jonrón solitario de Kike Hernández, quien cazó una recta de Yesavage y la mandó más allá de los límites del terreno.

Toronto respondió en el cuarto acto. Daulton Varsho conectó un triple al bosque derecho y anotó tras un elevado de sacrificio al jardín central de Ernie Clement.

La ofensiva canadiense volvió a la carga en el séptimo inning. Addison Barger anotó desde tercera tras un lanzamiento descontrolado del relevista venezolano Edgardo Henríquez, mientras enfrentaba a Guerrero Jr. Poco después, Bo Bichette remolcó la quinta carrera con un sencillo al jardín derecho que llevó a Clement al plato.

En el octavo capítulo, Isiah Kiner-Falefa sumó una más con un imparable productor frente al relevista Anthony Banda, sellando el marcador definitivo.

Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman se encargaron de las últimas dos entradas, completando la sólida actuación del cuerpo de lanzadores de Toronto.

Por su parte, Snell (0-2) cargó con la derrota tras lanzar 6.2 entradas en las que permitió seis hits y cinco carreras, aunque logró ponchar a siete rivales.