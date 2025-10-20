Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Los Azulejos de Toronto mantienen vivo su paso hacia la Serie Mundial al imponerse 6-2 sobre los Marineros de Seattle en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA), celebrado este 19 de octubre de 2025 en el Rogers Centre.

El triunfo delo pájaros azules igualó la serie 3-3, estableciendo un enfrentamiento final en el Juego 7 para definir al campeón de la Liga Americana.

La ofensiva de Toronto brilló gracias a Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un jonrón solitario fundamental que ayudó a construir una ventaja temprana de 5-0. Este fue su sexto cuadrangular en lo que va de la postemporada, reafirmando su capacidad para capitalizar los errores del cuerpo de lanzadores rival.

Desde la lomita, el novato Trey Yesavage se lució como abridor en un partido crucial para los Azulejos, que luchaban por evitar la eliminación. El cuerpo de relevistas también cumplió con creces, consolidando la victoria y manteniendo a raya a los Marineros.

La serie ha estado marcada por una intensa competencia, y esta victoria fue clave para que Toronto frustrara el intento de Seattle de sellar su boleto a la Serie Mundial.

El Juego 7, programado para este lunes 20 de octubre, donde promete ser histórico para ambas franquicias, que ingresaron a la MLB en 1977. El vencedor se enfrentará a los Dodgers en la Serie Mundial que marca el final de la temporada 2025 de la MLB.

