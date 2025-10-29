Miércoles 29 de octubre de 2025
Deportes

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr. comandó el ataque de los pájaros azules tras irse de 4-2 con jonrón, par de empujadas, y dos anotadas

Por Daniel García

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Azulejos de Toronto respondieron con autoridad tras su maratónica derrota en 18 entradas la noche anterior y se impusieron este martes 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 4 de la Serie Mundial, igualando la serie a dos triunfos por lado.

El equipo canadiense mostró una notable recuperación física y mental en el Dodger Stadium, liderado por una actuación estelar del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para abrir el marcador. Guerrero Jr., apodado ya como “el ícono de octubre”, volvió a ser decisivo en el momento clave.

En el montículo, Shane Bieber ofreció una apertura sólida, limitando a la poderosa ofensiva angelina y manteniendo el control del juego hasta la sexta entrada. El bullpen de Toronto se encargó del resto, cerrando el encuentro sin permitir libertades a los bateadores locales.

El momento decisivo llegó en el séptimo inning, cuando los Azulejos desataron un ataque de cuatro carreras, aprovechando errores defensivos y una secuencia de batazos oportunos que ampliaron la ventaja de forma definitiva.

La victoria cobra aún más valor considerando el desgaste físico del juego anterior, que igualó el récord de entradas en una Serie Mundial con 18 episodios. Toronto no solo se recuperó, sino que lo hizo con contundencia, reafirmando su condición de campeón de la Liga Americana y su ambición de conquistar el título.

La serie, al mejor de siete juegos, continuará este miércoles con el Juego 5 también en Los Ángeles, antes de trasladarse a Toronto para el sexto encuentro el viernes. De ser necesario, el séptimo y decisivo partido se disputará el sábado.

Lee también: La Vinotinto femenina triunfa ante Paraguay en la Liga de Naciones

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Águilas sube al segundo lugar de la tabla en la LVBP

Los rapaces ostentan marca de tres victorias consecutivas que le dan el impulso para tomar la segunda posición de la clasificación en la campaña 2025-2026 de la pelota criolla
Al Dia

Águilas sube al segundo lugar de la tabla en la LVBP

Los rapaces ostentan marca de tres victorias consecutivas que le dan el impulso para tomar la segunda posición de la clasificación en la campaña 2025-2026 de la pelota criolla
Deportes

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

A pesar del resultado favorable, el equipo continúa en busca de regularidad para escalar posiciones en la tabla y salir del sótano en la fase inicial de la campaña 2025-2026 de la LVBP
Deportes

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema, que no había comenzado la temporada en su mejor forma, anotó un gol para encaminar el triunfo de su equipo, el Al Ittihad que superó 2-1 al Al Nassr de CR7

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025