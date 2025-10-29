Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Los Azulejos de Toronto respondieron con autoridad tras su maratónica derrota en 18 entradas la noche anterior y se impusieron este martes 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 4 de la Serie Mundial, igualando la serie a dos triunfos por lado.

El equipo canadiense mostró una notable recuperación física y mental en el Dodger Stadium, liderado por una actuación estelar del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para abrir el marcador. Guerrero Jr., apodado ya como “el ícono de octubre”, volvió a ser decisivo en el momento clave.

En el montículo, Shane Bieber ofreció una apertura sólida, limitando a la poderosa ofensiva angelina y manteniendo el control del juego hasta la sexta entrada. El bullpen de Toronto se encargó del resto, cerrando el encuentro sin permitir libertades a los bateadores locales.

El momento decisivo llegó en el séptimo inning, cuando los Azulejos desataron un ataque de cuatro carreras, aprovechando errores defensivos y una secuencia de batazos oportunos que ampliaron la ventaja de forma definitiva.

La victoria cobra aún más valor considerando el desgaste físico del juego anterior, que igualó el récord de entradas en una Serie Mundial con 18 episodios. Toronto no solo se recuperó, sino que lo hizo con contundencia, reafirmando su condición de campeón de la Liga Americana y su ambición de conquistar el título.

La serie, al mejor de siete juegos, continuará este miércoles con el Juego 5 también en Los Ángeles, antes de trasladarse a Toronto para el sexto encuentro el viernes. De ser necesario, el séptimo y decisivo partido se disputará el sábado.

