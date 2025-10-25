Azulejos toma delantera ante Dodgers en el primero de la Serie Mundial

Los Azulejos de Toronto iniciaron la Serie Mundial 2025 con una actuación arrolladora al vencer 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1, celebrado en el Rogers Centre ante más de 44,000 fanáticos que vieron triunfar al cuadro canadiense.

El encuentro estuvo marcado por una ofensiva explosiva de los locales, que conectaron 14 imparables, incluyendo tres cuadrangulares. La sexta entrada fue el punto de quiebre, cuando Toronto rompió el empate a dos carreras, impulsando nueve más, donde destacó un histórico grand slam de Addison Barger, el primero como emergente en la historia de la Serie Mundial.

El relevista Seranthony Domínguez se acreditó la victoria, mientras que el abridor de los Dodgers, Blake Snell, cargó con la derrota tras una actuación que no logró contener el poder ofensivo de los pájaros azules.

Los Dodgers tomaron la delantera en las primeras tres entradas, pero Toronto igualó el marcador en el cuarto episodio. A partir de ahí, los Azulejos tomaron el control absoluto del juego, estableciendo un récord de postemporada para la franquicia con su ofensiva en el sexto inning.

Con esta victoria, Toronto toma ventaja de 1-0 en la serie al mejor de siete. El segundo juego también se disputará en el Rogers Centre, donde los Azulejos buscarán ampliar su ventaja y acercarse al ansiado título tras 32 años de espera.

