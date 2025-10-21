Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Los Azulejos de Toronto lograron una histórica victoria al derrotar 4-3 a los Marineros de Seattle, asegurando su primer pase a la Serie Mundial desde 1993. El encuentro, disputado en el Rogers Centre, estuvo marcado por momentos de alta tensión y una remontada que quedará grabada en la memoria de fanáticos del conjunto local.

Seattle tomó la delantera en la primera entrada con un sencillo de Josh Naylor que impulsó a Julio Rodríguez, colocando el marcador 1-0. Sin embargo, Toronto respondió de inmediato en la parte baja del mismo episodio, cuando Daulton Varsho conectó un sencillo que permitió a George Springer anotar la carrera del empate.

Los Marineros volvieron a tomar ventaja con un cuadrangular solitario de Rodríguez en la tercera entrada, seguido por otro jonrón de Cal Raleigh en la quinta, ampliando la diferencia a 3-1. Parecía que Seattle tenía el control del juego, pero los Azulejos no se dieron por vencidos.

En la séptima entrada, Isiah Kiner-Falefa conectó un triple que encendió la ofensiva de Toronto. Un elevado de sacrificio de Andrés Giménez empató el marcador 3-3, preparando el escenario para el momento más decisivo de la noche. Con dos corredores en base, George Springer se convirtió en el héroe al conectar un dramático cuadrangular de tres carreras que puso a los Azulejos adelante 4-3.

El cerrador Jeff Hoffman se encargó de sellar la victoria al retirar a los tres bateadores en la novena entrada, asegurando el boleto de Toronto a la Serie Mundial. Además, Vladimir Guerrero Jr. fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, gracias a su destacada actuación a lo largo de la serie.

Con esta victoria, los Azulejos de Toronto se preparan para disputar el máximo título del béisbol, con la esperanza de repetir la gloria alcanzada hace más de tres décadas.

Lee también: Autos de Biagio Parisi alcanzan el podio en El Salvador