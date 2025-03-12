Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Baja por maternidad remunerada en el tenis, con dinero saudí

Para recibir dinero de ese programa, las deportistas deben canjear tarjetas especiales

Por Christian Coronel

Baja por maternidad remunerada en el tenis, con dinero saudí
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Se confirmó que, ahora, en el tenis profesional femenino existe una licencia de maternidad remunerada de hasta doce meses.

Además, quien tenga un hijo por gestación subrogada, adopción o embarazo de una pareja, tiene derecho a dos meses de licencia por maternidad.

También se ofrecen subvenciones para tratamientos de fertilidad. La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) anunció un programa correspondiente, que se aplica retroactivamente desde el 1 de enero y a más de 320 jugadoras.

Es la primera vez en la historia del deporte femenino "que las deportistas independientes y autónomas pueden beneficiarse de prestaciones integrales por maternidad", anunció la WTA. El requisito previo es que las jugadoras hayan participado en un cierto número de torneos de la WTA dentro de un período determinado.

La WTA no proporcionó ninguna información precisa. Tampoco quedó claro a cuánto dinero tenían derecho las jugadoras durante su baja por maternidad. Debería ser una cantidad uniforme que se pagará independientemente de la posición en el ranking mundial.

El paquete está financiado íntegramente por el fondo soberano saudí PIF. Como en otros deportes, como el fútbol, el golf o la Fórmula 1, Arabia Saudita lleva tiempo intentando poner un pie en el tenis con elevadas inversiones. Los críticos ven esto como un "lavado de imagen deportivo".

En los últimos años, ha habido un número cada vez mayor de tenistas que han regresado a la serie de torneos WTA después del embarazo y el parto, incluida la exsuperestrella estadounidense Serena Williams, la campeona alemana de Wimbledon Angelique Kerber, entretanto retirada, y la ex número uno del mundo Naomi Osaka, de Japón.

Dado que estas tenistas son algunas de las que mejor ganan, no dependen de la licencia de maternidad pagada. Según la asociación, unas 25 madres participan actualmente en el circuito WTA.

El anuncio de la WTA es parte de varias iniciativas recientes destinadas a mejorar la situación de las atletas y entrenadoras embarazadas y facilitar a las madres el regreso a las competiciones.

Desde finales de 2020, en el fútbol existe el derecho a una baja por maternidad de al menos 14 semanas, con al menos dos tercios del salario pactado contractualmente. Las jugadoras embarazadas están protegidas del despido.

A mediados de 2024, la FIFA amplió las normas en ciertos aspectos, entre otros, en cuanto a las posibilidades de transferencia fuera de los períodos indicados. La exguardameta de la selección alemana Almuth Schult, madre de tres hijos, fue la primera jugadora del mundo en beneficiarse de esta regla.

En octubre de 2024, el Gobierno canadiense decidió brindar apoyo a deportistas de élite en el marco del programa de fomento al deporte Athletes Assistance Program (AAP), durante y después del embarazo.

Para recibir dinero de ese programa, las deportistas deben canjear tarjetas especiales. Hasta ahora, las deportistas embarazadas se veían obligadas a canjear tarjetas originalmente destinadas para casos de lesiones.

Ahora, hay tarjetas especiales para embarazadas. En total, el AAP recibe del Gobierno 35 millones de dólares canadienses (cerca de 22,5 millones de euros) en un lapso de cinco años.

También Reino Unido cuenta con un programa similar. Allí, las atletas no profesionales con perspectivas internacionales prometedoras reciben dinero durante su embarazo, y también después del nacimiento de sus hijos, en tanto estén dispuestas a volver a competir en torneos luego de una pausa.

Lee también: Copa de la Reina: Barcelona vuelve a derrotar a Real Madrid y pasa a su decimotercera final

DW

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Con más de 15 mil globos, artistas construirán mural en honor a José Gregorio Hernández

Con más de 15 mil globos, artistas construirán mural en honor a José Gregorio Hernández

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Noticias Relacionadas

Farándula

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Se reportó en ese país su desaparición el 16 de septiembre
Deportes

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, fue el encargado de recibir este distinguido premio
Deportes

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Este duelo se llevó a cabo al mismo tiempo que se efectúa la ceremonia de la edición 69 del Balón de Oro
Deportes

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Es uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025