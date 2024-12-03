Balbino Fuenmayor fue elegido Jugador de la Octava Semana de la LVBP

El toletero de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, fue seleccionado mejor Jugador de la Semana 8° de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, por su poder y capacidades demostradas con el bate.

El oriundo del Estado de Carabobo tuvo una semana estelar con el club oriental, donde en 22 turnos al bate pegó 11 indiscutibles, conectó cuatro bambinazos, fletó ocho carreras y promedió .500.

El infielder de “La Tribu” obtuvo el 71% de los votos para ser nombrado Jugador de la Semana, ganando por una amplia diferencia sobre el slugger de Tigres de Aragua Lorenzo Cedrola, quien quedó en segundo lugar con un 18%.

Se destaca que “Balbineitor” obtuvo el Jugador de la Semana por cuarta ocasión en su veterana carrera en el beisbol profesional venezolano.

Noticia Al Día/Unión Radio

Fernando Luzardo/Pasante