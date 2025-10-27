Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

El pelotero de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, se llevó el Premio Jugador de la Semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Durante la semana del 21 al 26 de octubre (segunda del torneo) el experimentado slugger tuvo un desempeño excepcional, logrando su quinto galardón en esta categoría, el primero desde la temporada pasada.

En ese período, Fuenmayor se destacó como colíder de la LVBP en carreras impulsadas, con 11, empatado con Yonathan Perlaza, y en bases alcanzadas, con 14, junto a otros cinco jugadores.

Su rendimiento lo llevó a terminar la segunda semana del campeonato como líder en empujadas (15) y almohadillas totales (24), empatado con Damiano Palmegiani y Máximo Acosta.

El toletero de 35 años también ocupó el segundo lugar en hits (9) y dobles (2) durante la semana, y fue tercero en extrabases (3). Su línea ofensiva fue impresionante, con un promedio de .429/.500/.667, incluyendo un jonrón.

Fuenmayor se convirtió en una pieza clave para la Tribu, que logró cinco victorias consecutivas. Un momento destacado de la semana fue cuando estableció un récord personal al conseguir cinco hits en un solo juego contra las Águilas del Zulia, además de impulsar cinco carreras, quedándose a una de su marca personal de seis.

En la votación para el premio, Fuenmayor recibió el 40% de los votos de la prensa, superando a Perlaza (15.6%) y al lanzador Ronnie Williams (13.3%).

Por su parte, Perlaza hizo historia al igualar el récord de impulsadas en un solo juego con ocho, mientras que Williams tuvo un desempeño destacado en el montículo, lanzando 3.0 entradas en blanco y logrando sus dos primeros juegos salvados.

También se consideraron para el premio a los lanzadores Sebastián Perrone y José Ramón Rodríguez, así como a los jugadores de posición José “Cafecito” Martínez y Jesús Sucre.

El Jugador CON MÁS SAZÓN de la Semana llega recargado junto a @maggivenezuela 🐔🔥



Balbino Fuenmayor encendió el diamante con una semana de puro sabor al bate: promedio de .429 en 5 juegos, conectando 9 hits, 1 jonrón y 11 carreras impulsadas 💪🏼#UnavidaUnaliga pic.twitter.com/i96cisulbN — #UnaVidaUnaLiga ⚾️🇻🇪 (@LVBP_Oficial) October 27, 2025

Foto: LVBP

Noticia al Día