Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Fuenmayor se convirtió en una pieza clave para la Tribu, que logró cinco victorias consecutivas. Un momento destacado de la semana fue cuando estableció un récord personal al conseguir cinco hits en un solo juego contra las Águilas del Zulia, además de impulsar cinco carreras, quedándose a una de su marca personal de seis

Por Christian Coronel

El pelotero de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, se llevó el Premio Jugador de la Semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Durante la semana del 21 al 26 de octubre (segunda del torneo) el experimentado slugger tuvo un desempeño excepcional, logrando su quinto galardón en esta categoría, el primero desde la temporada pasada.

En ese período, Fuenmayor se destacó como colíder de la LVBP en carreras impulsadas, con 11, empatado con Yonathan Perlaza, y en bases alcanzadas, con 14, junto a otros cinco jugadores.

Su rendimiento lo llevó a terminar la segunda semana del campeonato como líder en empujadas (15) y almohadillas totales (24), empatado con Damiano Palmegiani y Máximo Acosta.

El toletero de 35 años también ocupó el segundo lugar en hits (9) y dobles (2) durante la semana, y fue tercero en extrabases (3). Su línea ofensiva fue impresionante, con un promedio de .429/.500/.667, incluyendo un jonrón.

En la votación para el premio, Fuenmayor recibió el 40% de los votos de la prensa, superando a Perlaza (15.6%) y al lanzador Ronnie Williams (13.3%).

Por su parte, Perlaza hizo historia al igualar el récord de impulsadas en un solo juego con ocho, mientras que Williams tuvo un desempeño destacado en el montículo, lanzando 3.0 entradas en blanco y logrando sus dos primeros juegos salvados.

También se consideraron para el premio a los lanzadores Sebastián Perrone y José Ramón Rodríguez, así como a los jugadores de posición José “Cafecito” Martínez y Jesús Sucre.

Desde el Himalaya, la montaña más alta del mundo, venezolano le enseña a hawaianos una de las expresiones más poderosas de Maracaibo

El video y la historia han sido celebrados en redes como un acto de orgullo nacional llevado a las cimas del mundo. El viajero concluyó su mensaje con un saludo a sus amigos hawaianos, prometiendo subir una montaña con ellos pronto.
PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Entre los nombres destacados que regresan a las nominaciones están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes siguen siendo reconocidos por sus compañeros a pesar de estar fuera de las competiciones de élite en los clubes. Algunos jugadores no pudieron ser nominados por no cumplir con el mínimo de 30 partidos oficiales disputados entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, como Rodri Hernández del Manchester City y los madridistas Eder Militao y Dani Carvajal, quienes sufrieron lesiones graves
Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

En el encuentro, Alberth Martínez brilló al conectar un cuadrangular solitario que no solo energizó al equipo, sino que también subrayó su capacidad para impactar en momentos cruciales. Además, Keyber Rodríguez se destacó con un doble que impulsó una carrera, contribuyendo significativamente al ataque de los Tigres y demostrando su habilidad para generar oportunidades en el plato
Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

La sólida actuación del abridor Zac Grotz fue clave para los Tiburones, quien lanzó 5.2 innings, permitiendo solo tres hits, una carrera, un boleto y ponchando a seis bateadores. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria, ya que su relevista Eudis Idrogo permitió un cuadrangular de dos carreras a Wilson García en el sexto inning, igualando el marcador

