Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

París Saint Germain fue elegido Mejor Equipo del Año este lunes 22 de septiembre durante la ceremonia de la edición 69 del Balón de Oro.

El conjunto de Luis Enrique ganó la Uefa Champions League, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Supercopa de Europa, siendo dominador total en el viejo continente.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, fue el encargado de recibir este distinguido galardón, mientras su equipo jugaba el clásico francés ante Olympique de Marsella.

"Esto es de cada persona que integra el plantel, sin ellos nada se hubiera logrado. Estoy agradecido eternamente con los jugadores y cuerpo técnico. Son increíbles", fueron las palabras del mandamás del club.

Quelle saison historique… 📚🏆

Le Paris Saint-Germain, club masculin de l'année ! 🤩👏#ballondor pic.twitter.com/4Xq3lfi9SU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025

