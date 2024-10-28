Balotelli regresa a la Serie A tras acordar con el Genoa

El delantero italiano, de 34 años, Mario Balotelli, vuelve al fútbol de su país tras acordar un contrato con el Genoa hasta junio de 2025. El atacante se encontraba agente libre, por lo que retorna a la primera división del balompié italiano luego de tres años de ausencia.

«Mario Balotelli es nuevo jugador del Genoa. El delantero italiano, nacido en Palermo el 12/09/1990, ha firmado contrato con su nuevo club. En su carrera, Balotelli ha ganado nueve títulos profesionales con sus clubes. En la selección absoluta fue máximo goleador y subcampeón de la Eurocopa de 2012, acumulando un total de 36 apariciones y 14 goles. ¡Bienvenido a Genoa, Super Mario!«, indicó el club en un comunicado que difundió en redes sociales.

El experimentado atacante, terminó contrato con el Adana Demirspor de Turquía en junio, no juega desde el 12 de mayo, partido en el que además fue expulsado.

“Tengo muchas ganas, estoy preparado y sinceramente no quiero hablar, solo quiero jugar”, expresó Balotelli a los medios antes de firmar el contrato.

