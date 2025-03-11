Barcelona accedió a la siguiente fase de la Champions League tras eliminar a Benfica

Barcelona derrotó 3-1 (4-1 en el global) a Benfica en el estadio Olímpico de Montjuic este martes 11 de marzo para clasificar a los cuartos de final de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Raphinha x2, Lamine Yamal y Nicolás Otamendi, en un encuentro donde los culés resolvieron de gran manera para asegurarse su cupo a la siguiente fase.

Raphinha se convirtió en el brasileño con más goles (11) en una edición de la Uefa Champions League. A su vez, el único que lo supera con más tantos en una temporada de la Copa de Europa es Lionel Messi (hablando de Barcelona).

