Barcelona asegura a Fermín López con contrato millonario

Barcelona ha recompensado la destacada forma de Fermín López al inicio de la temporada con un nuevo contrato que lo mantiene en el club catalán hasta 2029 e incluye una cláusula de rescisión de €500 millones ($544.4m).

Here’s to many more years as a Blaugrana, Fermín 💙❤️ pic.twitter.com/5NWzTlcOJI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2024

Actuaciones Destacadas

A pesar de perderse algunos partidos esta temporada debido a una lesión muscular, López, de 21 años, jugó 45 minutos en la impresionante victoria de Barcelona 4-0 sobre el Real Madrid en el Clásico el pasado fin de semana. Esto siguió a una destacada actuación individual en la victoria 4-1 de Barça sobre el Bayern Munich en la UEFA Champions League la semana pasada, en la que proporcionó dos asistencias.

Trayectoria de Fermín López

López se formó en la famosa academia La Masia del club, pasando tiempo cedido en Linares antes de ser promovido al primer equipo durante el mandato del anterior entrenador Xavi Hernández. En la temporada 2023-24, jugó 42 partidos y anotó 11 goles. Sus actuaciones le valieron un lugar en el equipo español victorioso en la Eurocopa 2024, aunque no tuvo mucho tiempo de juego.

López tuvo una participación destacada en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde España venció a los anfitriones, Francia, para reclamar la medalla de oro en la competencia sub-23. Actualmente, Barcelona lidera LaLiga después de 11 partidos, con seis puntos de ventaja sobre el Madrid, que ocupa el segundo lugar.