Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

El FC Barcelona culminó su preparación para la temporada 2025/26 con una contundente victoria 5-0 frente al Como 1907, este domingo en el estadio Johan Cruyff, en el marco del tradicional Trofeo Joan Gamper.
El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró una versión arrolladora desde el primer minuto, con una presión alta, transiciones rápidas y una ofensiva letal que dejó sin respuestas al equipo italiano.
Goleadores del encuentro: Fermín López (minutos 21 y 35), Raphinha (minuto 37) y Lamine Yamal (minutos 42 y 49), quien cerró la goleada catalana.
La actuación de Marcus Rashford reciente, reciente incorporación, también fue destacada, aportando una asistencia y mostrando gran movilidad en el frente de ataque.