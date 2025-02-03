Barcelona derrota al Alavés y se acerca al Real Madrid

El FC Barcelona superó 1-0 al Deportivo Alavés, durante la vigésima segunda jornada de la Liga disputada este 2 de febrero en el Olímpico de Montjuic.

Robert Lewandowski, autor del único gol del compromiso que le dio el triunfo a los blaugranas, agitó las redes en el minuto 61 del encuentro.

"Sabíamos que teníamos que ganar. En este momento tenemos menos puntos que el Real Madrid y el Atlético. Hoy no hemos tenido muchas oportunidades, pero lo importante era ganar. Ya hemos perdido suficientes puntos, ahora tenemos que ganar siempre", declaró.

Con la victoria, el FC Barcelona llegó a 45 puntos, ocupando el tercer equipo en la clasificación de la Primera División española, por detrás del líder, Real Madrid (49), y del Atlético de Madrid (48).

