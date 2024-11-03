Barcelona derrota al Espanyol y se consolida en lo más alto del liderato de LaLiga

El FC Barcelona logró este domingo un importante triunfo ante su similar catalán Espanyol, equipo al que derrotó 3-1 en el estadio Olímpico de Montjuic durante la duodécima jornada de LaLiga.

Con doblete de Dani Olmo y un tanto del atacante carioca Raphinha, el cuadro blaugrana alcanzó su undécimo triunfo de temporada con 33 unidades. El tanto del descuento de los "pericos" llegó por intermedio de Javi Puado en la segunda mitad del compromiso.

Olmo abrió el marcador tras un pase filtrado del juvenil Lamine Yamal al minuto 12, mientras que la segunda anotación de los azulgranas.

Al 23, Casadó colocó un pase tremendo a la espalda de la defensa del Espanyol, encontrando en la carrera a Raphinha, quien le define con vaselina para vencer al guardameta Joan García.

Minutos más tarde, al 31, Balde desde atrás conecta con un Dani Olmo, quien, desde la corona del área, remató con potencia ajustado al lado izquierdo para sellar el momentáneo 3-0.

El descuento de Espanyol se produce un balón para la nueva carrera de Jofre, quien puso un perfecto centro raso, que se paseó por el área, hasta llegar al segundo palo, donde apareció Puado recortando distancia al minuto 62.

