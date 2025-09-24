Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, aseguró este martes que el nuevo Spotify Camp Nou cumple rigurosamente con todas las normativas vigentes en materia de seguridad, a pesar de que las obras de remodelación aún no han concluido por completo.

Durante una visita guiada por las instalaciones del estadio, en la que participaron más de 80 periodistas, Fort subrayó que la seguridad está plenamente certificada por la dirección técnica de la obra y por la European Club Association (ECA). “Que la obra no esté finalizada no implica que el estadio no sea seguro. La seguridad está garantizada y, de hecho, es mucho más robusta que la del Camp Nou original de 1957”, afirmó.

El FC Barcelona espera que el Ayuntamiento de Barcelona emita este mismo martes el certificado de primera ocupación, lo que permitiría al primer equipo regresar al Spotify Camp Nou este domingo para disputar el encuentro de LaLiga frente a la Real Sociedad. Fort explicó que dicha licencia puede concederse incluso si existen elementos pendientes de finalización, siempre que la edificación cumpla con los requisitos esenciales. “Hemos entregado toda la documentación exigida y cumplido con los requerimientos. Ahora la decisión está en manos del Ayuntamiento”, señaló.

La dirigente azulgrana también destacó el nivel de escrutinio que ha recibido el proyecto: “Esta es, sin duda, la obra más fiscalizada de Cataluña en los últimos años”. No obstante, negó cualquier tipo de fricción con el consistorio barcelonés: “Hemos trabajado conjuntamente desde el inicio. El Ayuntamiento comprende la magnitud de este proyecto, que es también un proyecto de ciudad. No tenemos ninguna queja”.

En caso de que el certificado no sea otorgado a tiempo, el club tiene previsto disputar el partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, adelantando el horario a las 18:30 para evitar coincidencias con el espectáculo piromusical de las fiestas de la Mercè. De no ser viable esta alternativa, el encuentro se trasladaría al Estadio Johan Cruyff.

El FC Barcelona mantiene su compromiso con la seguridad, la transparencia y el cumplimiento normativo, mientras aguarda la resolución administrativa que marcará el regreso del equipo a su emblemático hogar.

