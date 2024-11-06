Barcelona goleó a Estrella Roja y continúa con su paso demoledor

Barcelona goleó 2-5 a Estrella Roja en condición de visitante este miércoles 6 de noviembre por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Iñigo Martínez, Katomba Mvumpa, Robert Lewandowski x2, Raphinha, Fermín López y Milson.

Con este resultado, el conjunto del alemán Hansi Flick llega a tres victorias y una derrota en este formato de Liga de la Uefa Champions League.

Asimismo, los culés deberán enfrentar al Brest en la próxima fecha. Por su parte, Estrella Roja hará lo propio ante su similar de Stuttgart.

