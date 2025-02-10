Barcelona goleó al Sevilla y sigue acercándose al liderato de LaLiga

El máximo ganador de la jornada 23 de LaLiga fue sin duda el FC Barcelona, que goleó este domingo 4-1 al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán de la localidad andaluz.

Los catalanes tomaron provecho del empate del Real Madrid y Atlético de Madrid para sumar tres unidades y acercarse al liderato de la primera división del fútbol español.

Las anotaciones blaugranas fueron obras de Robert Lewandowski (7), Fermín López (46), Raphinha (55) y Erc García (90). Por el Sevilla, Rubén Vargas anotó para igualar temprano (8), pero los catalanes supieron consolidar la victoria con tres anotaciones definitivas.

Con la victoria, el FC Barcelona llega a 48 unidades, a uno del segundo lugar, Atlético de Madrid, y a par de puntos del puntero Real Madrid.

