Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona igualó 1-1 frente al Rayo Vallecano en su visita al estadio de Vallecas, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El resultado representa el primer tropiezo del conjunto azulgrana en la presente temporada.

El juvenil Lamine Yamal adelantó al cuadro catalán desde el punto penal al minuto 39, en una acción que generó debate por la falta de revisión arbitral. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda mitad y logró el empate gracias a un cabezazo de Fran Pérez al 66’, tras un tiro de esquina mal defendido.

El guardameta Joan García fue figura en el arco catalán, evitando la remontada rayista con intervenciones clave en los últimos minutos.

Con este empate, el FC Barcelona suma siete puntos y se ubica provisionalmente en la cuarta posición de la tabla, detrás de Real Madrid, Athletic Club y Girona, todos con puntaje perfecto.