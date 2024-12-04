Barcelona recuperó su ritmo goleador ante el Mallorca

Este martes 3 de diciembre, luego de una segunda mitad muy efectiva, el FC Barcelona alejó los fantasmas que lo rodeaban en las últimas jornadas y recuperó la senda del triunfo con goleada 1-5 al Mallorca, que tuvo sus opciones en la primera mitad del juego.

La línea defensiva del Barça, como en los días previos se auguró, fue protagonista a las primeras de cambio por dejar en fuera de juego a Antonio Sánchez cuando se quedaba completamente solo contra Iñaki Peña.

Y sin haber generado grandes ocasiones de peligro, el cuadro azulgrana se encontró un regalo propio del 25 de diciembre a principio de mes.

Goles de Ferran Torres, Fankie De Jong, Pau Víctor y doblete de Raphinha pronunciaron la goleada del cuadro catalán, mientras que por Mallorca anotó Vedat Muriqui para empatar antes de terminar la primera mitad.

Con el triunfo, el FC Barcelona llega a 37 unidades en la tabla de posiciones de La Liga durante 16 jornadas disputadas.

