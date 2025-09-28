Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad en Montjuic este domingo 28 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga. Los goles fueron obra de Alvaro Odriozola, Jules Koundé y Robert Lewandowski.

Lamine Yamal ingresó en la segunda parte y dio la asistencia de la victoria (gol de Lewandowski). Esto después de ganar el Trofeo Kopa y quedar segundo en las votaciones para el Balón de Oro.

Con este resultado, el conjunto culé es el nuevo líder de LaLiga con 19 puntos (uno más que Real Madrid, que perdió el derbi madrileño).

El equipo de Hansi Flick deberá enfrentar al París Saint Germain el próximo miércoles por una nueva fecha de la Uefa Champions League.

Noticia al Día