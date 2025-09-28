Domingo 28 de septiembre de 2025
Deportes

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Lamine Yamal ingresó en la segunda parte y dio la asistencia de la victoria (gol de Lewandowski)

Por Christian Coronel

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad en Montjuic este domingo 28 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga. Los goles fueron obra de Alvaro Odriozola, Jules Koundé y Robert Lewandowski.

Lamine Yamal ingresó en la segunda parte y dio la asistencia de la victoria (gol de Lewandowski). Esto después de ganar el Trofeo Kopa y quedar segundo en las votaciones para el Balón de Oro.

Con este resultado, el conjunto culé es el nuevo líder de LaLiga con 19 puntos (uno más que Real Madrid, que perdió el derbi madrileño).

El equipo de Hansi Flick deberá enfrentar al París Saint Germain el próximo miércoles por una nueva fecha de la Uefa Champions League.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Venezuela simuló 411 escenarios de emergencia en simulacro convocado tras enjambre sísmico

Venezuela simuló 411 escenarios de emergencia en simulacro convocado tras enjambre sísmico

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Imponente discurso de Meloni:

Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Papa León XIV denuncia que la miseria

Papa León XIV denuncia que la miseria "de pueblos enteros" se encuentra "a las puertas de la opulencia"

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

En Perú: Intentaron degollar a una venezolana cuando buscaba a su hijo al colegio

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

Noticias Relacionadas

Deportes

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Lamine Yamal ingresó en la segunda parte y dio la asistencia de la victoria (gol de Lewandowski)
Al Dia

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Recibió fuertemente el cariño de la gente, que pudo disfrutar de su talento
Deportes

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

Al piloto español de Ducati, Marc Márquez, se convirtió en nueve veces campeón de MotoGP, luego de conseguir un segundo puesto en el Gran Premio de Japón este domingo 28 de septiembre
Al Dia

Pequeña Liga Sierra Maestra inaugura su Torneo Anual

También estuvo presente el sub secretario de deporte del Zulia, Everth Hernández

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025