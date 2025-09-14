Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó 6-0 a Valencia este domingo 14 de septiembre en el Johan Cruyff Arena. Los goles fueron obra de Fermín x2, Raphinha x2 y Robert Lewandowski x2 (jugó su partido 150 en el club y cuenta con 103 goles).

Raphinha entró como suplente debido a que (según reportes) llegó tarde a la concentración, por lo que el DT alemán lo dejó en el banco.

Este significó el primer duelo del conjunto culé de local en el Johan Cruyff Arena, tomando en cuenta la temporada 2025-26 de LaLiga.

El equipo dirigido por Hansi Flick deberá enfrentar a Newcastle el próximo jueves por la Uefa Champions League, mientras que el cuadro ‘che’ hará lo propio frente al Athletic Club por el campeonato español.

Noticia al Día